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十盛乳源不清挨轟...小吳吐心聲「我也是人」 面對犯錯：這需要多大勇氣

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
小吳挨轟是敗類，吐心聲「我也是人，也會有情緒。圖／截自IG／beauty___wu
小吳挨轟是敗類，吐心聲「我也是人，也會有情緒。圖／截自IG／beauty___wu

網紅見習網美小吳與紀卜心的共創飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆產品乳源標示不清爭議，他22日發出文字版道歉聲明，26日透過影片露面道歉，表示早知成份含奶精，但無隱瞞欺騙之心，直言 ：「我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶」，但風波難平息，網友直續痛批，也有網友不解小吳的公關處理方式，表示「凹（拗）得很難看」。

而連日挨轟，發聲明道歉亦難止血的小吳，今（27）日中午先於IG限動曬出一名網友罵他「消失在這世界上吧，不需要存在的社會敗類」的留言內容，隨後吐露心境：「我也是人，也會有情緒，也會難過。我犯了錯，我在面對了，這需要多大的勇氣呢。」

而小吳在26日的道歉影片中提到在批評言論中有叫他去死、下地獄等比較激進的言論，他希望大家能就問題討論，但不要波及他的親友或是合作廠商。

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小吳挨轟是敗類，吐心聲「我也是人，也會有情緒。圖／截自IG／beauty___wu
小吳挨轟是敗類，吐心聲「我也是人，也會有情緒。圖／截自IG／beauty___wu

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