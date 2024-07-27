COMEBUY攜手全支付「小葉紅茶」新品免費喝！ 85˚C聯名「變種吉娃娃」超萌搖搖杯上市

盛夏喝手搖，聯名好康齊發！ COMEBUY開賣獨特果蜜香新品「小葉紅茶」，強勢聯名「全支付」有機會刮出6000杯免費喝、買一送一、第2杯半價等好禮；85℃歡慶20週年限量聯名文創IP「變種吉娃娃」，限量推出700ml加大容量「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，讓大家輕鬆環保喝手搖！

圖／COMEBUY提供

COMEBUY最讓人耳熟能詳，就是「杯杯現萃」的好喝現泡茶，今年盛夏推出全新現萃「小葉紅茶」，散發獨特果蜜香，是炎炎夏日值得嚐鮮體驗的飲品。凡於8/1至8/31，至全台COMEBUY門市購買全飲品，只要使用「全支付」付款任一杯飲料以上，單筆最多可獲贈一張「全支付刮刮卡」，有機會刮出免費小葉紅茶(L杯)總共4000杯要請粉絲喝之外，還有小葉紅茶買一送一1000名、第二杯半價1000名優惠，總量3萬張刮刮樂，邀大家一同品好茶拿好康！

圖／COMEBUY提供

此外，8月於全台COMEBUY門市結帳使用全支付享筆筆最高全點15%回饋，全支付新戶於COMEBUY首筆消費再享加碼，單筆滿200元還可獲得100全點回饋，相當於享全點58.5%回饋，讓民眾享受夏日飲品也能輕鬆省荷包。

85℃歡慶20週年，首次與台灣文創IP變種吉娃娃(GODGWAWA)聯名，以「甜蜜的吉幻世界」為主題，限量推出「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，把搞怪的吉佬和外星吉在太空中品味甜點的奇妙場景搬上吸管杯，「吉」具創意又時尚。

圖／85℃提供

聯名環保杯有夢幻天空藍的上杯蓋，搭配透明杯身，擁有700ml大容量設計，寬口徑吸管可360˚隨意旋轉，輕鬆吸吮珍珠等配料，絕佳密封效果防止飲品溢漏，還有外出攜帶方便的矽膠提帶，超級實用。即日起於85℃全台門市消費任一商品，即可以588元加購一個，限量5,000個，吉娃娃的粉絲不搶會後悔！