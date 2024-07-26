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夏日檸檬季開跑！WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN療癒系列商品開賣 一路清爽到10月底

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

熱到翻過去的天氣沒食慾、人也懶洋洋？這個夏天由手搖品牌「WHO'S TEA鬍子茶」、個人鍋物專門「敝姓鍋」和人氣IP「JOGUMAN」，以清爽檸檬為主題，推出新的飲料、鍋物套餐和人氣系列商品，要幫大家從身心徹底趕走暑氣。

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

「WHO'S TEA鬍子茶」這次主打擁有檸檬與梔子花香的「檸檬梔子花蜜凍」，加在「梔子花青茶」、「梔子花拿提」和「白鬍子梔子花青」裡，讓手搖飲控們多了好幾項選擇，更搭配飲品設計兩項特別款的「吃吃檸檬款/就愛檸檬款－環保保溫杯」、方便外出野餐手提的「四杯裝飲料提架」商品，還有在特定門市(微風北車店、微風廣場店、信義ATT店、勤美旗艦店、台中漢口店、台中美村南店)才能買到的「JOGUMAN檸好可愛組」

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

喝了酸酸甜甜的手搖飲，到了吃飯時間還是沒食慾，不如來試試在冷氣房裡吃火鍋～個人鍋物品牌「敝姓鍋」推出以清爽檸檬入菜，推出「JOGUMAN仲夏香檸雙人套餐」，套餐裡有爽口檸檬蝦滑，還有飄著淡淡檸檬清香、喝起來順口的柴魚檸檬湯，還有濃厚的奶油明太子烏龍麵，消費還能拿到「敝姓鍋」才有的「JOGUMAN陶瓷飯碗」，吃完鍋還能拿到萌萌收藏，CP值超高！

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供

除了上面推出的系列商品外，「WHO'S TEA鬍子茶」還加碼了“一起可愛”活動，只要在鬍子茶全台門市(不含台北內湖店、汐止福德店、台中神岡店)購買任一杯飲品、或在「敝姓鍋」單筆消費滿588元，都能加購JOGUMAN系列商品，有雙層玻璃杯、帆布提袋、造型地墊、印花毛毯、陶瓷餐盤、雙耳泡麵碗等可愛又實用的生活小物，線上也將同步開賣，喜歡JOGUMAN的你快點喝/吃起來！

JOGUMAN夏日檸檬季

時間：7/31～10/31

參與門市：

全台鬍子茶門市(台北內湖店、汐止福德店、台中神岡店除外)、全台敝姓鍋門市(林口文化店除外)

7/31 10：00起，線上同步開賣

圖／WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN提供
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