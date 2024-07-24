內行人撿便宜都不說！超低調的老字號「麵包工廠」各式麵包蛋糕15元起 「這時段」品項最多爆好買
老字號麵包代工廠撿便宜！麵包腦袋集合，位於新北林口有間極低調的麵包工廠，不僅有各式麵包對外販售，超便宜的價格更吸引內行人掃貨，爆紅扁可頌15元、NG蜂蜜蛋糕20元，還有吐司和多種超商麵包，網友分享「隨便買都很爽」、「麵包多樣化又很便宜」。
還得有人帶路！林口的老字號烘焙代工廠「華福食品」設有對外開放的販售部，麵包統統15元起，NG蛋糕、吐司應有盡有，還有5元的超值漢堡包，在這物價高漲的時代真的太佛心了。內行人必搶「鮮乳吐司」滿滿一條只要40元，還有丹麥紅豆麵包、扁可頌等烘焙夯品，銅板價買多了也不心疼。
除了自家烘焙門市的商品外，還有多樣的超商麵包能夠便宜入手，比友善時光折扣後還划算，像是奶油手撕餐包、牛奶棒、戚風蛋糕等超商架上有的，在這裡都有機會挖到寶。有網友超會買，買了14樣麵包和蛋糕，市價算約近500元，但在華福買竟只要210元，比半價還低、CP值誇張高。
另有網友叮嚀，買麵包請自備零錢，當天現場有什麼買什麼。不少網友點評「俗夠大碗！」、「口味很多而且很便宜喔」、「只要有來消費都滿載而歸」。聽說中午時段去品項最豐富，想去撿便宜挑麵包記得先筆記囉。
華福食品
地址：新北市林口區宏昌街8巷1號
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