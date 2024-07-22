連續17天買一送一！自選星冰樂爽喝 星巴克「盛夏數位體驗」登場 加碼「草莓可可奶霜星冰樂」開賣必衝
星巴克數位體驗來了！自選星冰樂買1送1的機會一定要把握，本次數位體驗自7/24起開跑，即日起能先到活動頁面預領券，本週三開始就能兌換，一路試手氣享買一送一到8月！
星粉衝！星巴克「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」登場，活動期間為7/24至8/9，即日起可先預領券，最快於7/24開始進行兌換，買一送一、第二杯半價等專屬優惠統統有。
值得注意的是，兌換期間為獲券日+2天，每日可兌換時間是11:00-20:00，本次數位體驗最後兌換日為8/11。活動詳情可見星巴克官網。
此外，星巴克「草莓可可奶霜星冰樂」同步於7/24起夢幻開賣，結合酸甜草莓醬和真實草莓脆粒，口感層次豐富，帶來視味覺的雙重享受；另有推薦給咖啡控的「草莓可可冷萃」、「草莓可可氮氣冷萃咖啡」，苦甜可可與粉紅冰奶泡的組合，味道十分平衡順滑，炎炎夏日就要這一款。
星巴克 SUMMER PARTY 盛夏數位體驗
活動日期：2024/7/24～8/9，即日起可預領券
備註：相關活動規範以星巴克公告為準
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