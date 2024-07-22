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跟全家拚了！潮流咖啡廳「CHILL!N霜淇淋」新亮相　高顏值「森永牛奶糖霜淇淋、拿鐵霜淇淋」只要49元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CAFE IN粉絲專頁
圖／CAFE IN粉絲專頁

森永牛奶霜淇淋！潮流咖啡品牌「CAFE!N」時常與潮牌聯名推出系列活動與美食，本次打造應景夏日「CHILL!N霜淇淋系列」，推出「特選極萃拿鐵、森永牛奶糖」等口味霜淇淋，搭配可愛甜筒或容器包裝，一整個質感升級，手機不拍都說不過去。

圖／CAFE IN粉絲專頁
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質感咖啡廳「CAFE!N」強品霜淇淋登場！夏日霜淇淋快樂學，「CAFE!N」推出全新「CHILL!N霜淇淋系列」，打造2024夏季必吃消暑聖品，有「特選極萃拿鐵CHILL!N」和「森永牛奶糖CHILL!N」兩種口味，還能選擇綜合口味，一次吃得到超人氣極萃拿鐵及森永牛奶糖的絕妙組合，咖啡香與焦糖香交織濃郁度更加倍。

圖／CAFE IN粉絲專頁
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圖／CAFE IN粉絲專頁
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還能選擇「甜筒人版本」或是「三臉杯杯版本」，造型都超獨特有型。9/4前，會員價一支49元不限口味，中和景安店、松山意舍店、復興店不適用優惠活動。用銅板價開吃潮感霜淇淋還能打卡發限時！霜淇淋控記得衝。

「CHILL!N霜淇淋系列」於7月初GQ STYLE FEST 潮流文化季亮相。圖／CAFE IN粉絲專頁
「CHILL!N霜淇淋系列」於7月初GQ STYLE FEST 潮流文化季亮相。圖／CAFE IN粉絲專頁

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咖啡廳 奶茶 拿鐵 牛奶 霜淇淋

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