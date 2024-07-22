「Ten Thousand Coffee」又要開新店了！新店址選在星巴克旁 在地人嗨：竟然開來這

不用特地跑信義區！自雪梨發跡的爆紅咖啡廳「Ten Thousand Coffee」先後在台北、台中開店。日前有網友發現，長庚文化二路上出現了大大的「Ten Thousand Coffee」看板，引發在地人熱議「竟然開來林口」、「不用跑去信義區吃也爽」。

圖／TEN THOUSAND official IG@tenthousand_coffee

曾被紐約知名媒體評為「Top7必喝精品咖啡」的質感咖啡廳「Ten Thousand Coffee」自登台後陸續開設新據點，更在台中設立全台最大的品牌城市概念店。有網友在「林口大家庭」臉書社團分享，位於長庚文化二路上的星巴克旁即將開一家「Ten Thousand Coffee」，大大的看板上「coming soon」字樣令不少人期待新門市進駐。

藍莓優格奶油可頌。圖／TEN THOUSAND official IG@tenthousand_coffee

圖／TEN THOUSAND official IG@tenthousand_coffee

「Ten Thousand Coffee」熱潮不退，其一號店位於微風南山，開幕至今仍有排隊人潮，桌桌必點的維也納咖啡和美味可頌是經典標配，藍莓優格可頌、開心果鮮奶油可頌不僅顏值高，一入口更是令人驚豔。而新店將插旗林口、龜山一帶，讓在地網友十分看好。另有網友聽說，預計於8/4試營運，而確切開幕日與店址則以官方公告為準，屆時udn旅遊美食頻道也會同步更新喔。

開心果鮮奶油可頌。圖／Ten Thousand_微風南山店粉絲專頁