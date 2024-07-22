新口味很可以！全家8月霜淇淋「芭樂風味」新登場 加碼「夏日聯名口味」回歸出擊

輪到水果系霜淇淋！繼7月與再睡5分鐘聯名霜淇淋後，8月全家霜淇淋新口味再度引發網友熱議，網友分享內部消息，本次將與知名美食YouTuber聯名新推「2種水果風霜淇淋」，令不少人期待回應「超夏天的啊」、「這口味很可以」。

除了新口味外，全家霜淇淋也在造型上下功夫，由左至右依序為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型。圖／全家便利商店提供

鐵粉搓手手等開吃！全家便利商店每月話題再度登場，根據網友消息，8月霜淇淋口味將推出「木瓜牛奶」和「芭樂風味」兩種夏日水果風味，並補充是與知名YouTuber美食水水千千聯名，預計於8/5起正式開賣。不少人看到新訊都十分期待，紛紛表示「8月的好優」、「這次一定要吃到」。

全家木瓜牛奶霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

去年7月時，全家就曾與美食水水千千聯名推出「木瓜牛奶霜淇淋」，獲得不少人喜愛。而下月除了有木瓜牛奶口味強勢回歸外，更有新口味「芭樂風味霜淇淋」加持出擊，滿滿的夏日風味屬實值得衝一波。

全家便利商店曾攜手YouTuber美食水水千千推出「木瓜牛奶霜淇淋」。圖／PressPlay提供

全家便利商店 8月霜淇淋資訊

新口味：木瓜牛奶霜淇淋、芭樂風味霜淇淋

開賣日：預計8月5日起

備註：實際口味與供應情況以全家便利商店官方公告為準