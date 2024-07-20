店員「冷藏安全帽」懲處曝光！ 「龜記」最新5聲明：停業一周並罰款

近日飲料店食安問題頻傳，18日有網友爆料龜記八德廣福店員工日前將安全帽放進存放食材的冰箱中，照片曝光後迅速引發熱議。「龜記茗品」總部今（20日）下午發最新5點聲明、公布懲處結果，該店從即日起停業一周，安排消毒進行全面的環境清潔，針對兩名員工作降級處置，以示警戒，且還必須接受再教育培訓。

圖／翻攝Threads

龜記茗品公告：

本次因龜記八德廣福店員工將私人物品存放於營業冰箱內，此行為嚴重影響食品衛生安全規範，這位員工脫序行為以及該店監督主管未盡到監督管理之職而造成的風波說明：據總部對八德廣福店自開幕以來的了解該店負責人是親自在第一線服務顧客，對食品安全也有嚴格要求以及規範。此次面對員工違反食安規範之行為也非常不能理解跟無法輕饒，第一時間除了與總部致歉，也直接表示願意擔起一切後果，並且接受所有罰則對大眾交代。

經討論，本次罰則與處理如下:

1.該店於2024年7月19號當天開始暫停營業一週安排消毒進行全面的環境清潔與食材管理工作。

2.該店停業改整期間，予以罰款處分（此罰金將全額捐贈於桃園社團法人台灣樂作創益協會)，針對兩名員工作降級處置，以示警戒。

3.暫停營業期間，人員協同管理職人員須至指定優良示範門市接受再教育培訓，確保每一位員工都能理解並遵守公司的標準和規範。

4.龜記總部要求八德店負責人以及店主需偕同兩位員工參與食品安全講習課程。

5.八德廣福店需要提交完整的員工教育內容和編訂工作規範書，呈報給總部審核。

龜記總部已於第一時間處理，並改進內部流程與管理，積極宣導食品衛生講習課程，確保類似事件不再發生。我們真心重視顧客的健康和安全，視食安規範為最高準則，也誠心的向所有因這次事件受到影響的顧客和支持者們道歉，也深深明白顧客對我們的信任來之不易，並承諾大家，龜記會不斷改進和提升服務品質與食品安全，最後，總部與八德廣福店全體員工一同對所有受到影響的顧客和支持者們再次至上最深的歉意，大家的支持和信任對我們真的非常重要，我們由衷感謝大家的理解與包容。謝謝！

龜記茗品 敬上