星巴克、黑浮、初韻買1送1！ 10家up「抗大暑飲品優惠」懶人包 咖啡、冰沙、鮮果手搖統統喝起來

炎炎夏天只想來杯清涼暢快的飲品！ 7/22將迎接一年24節氣中的「大暑」，快來看看特別為大家整理超過10家以上的「抗大暑飲品優惠懶人包」，人氣星巴克帶來盛夏推薦好友分享買一送一，喝得到5款星巴克，還有黑浮集團旗下品牌、初韻皆帶來了買一送一，CoCo、85℃、序序茶則分別帶來了鮮果系列飲品優惠，飲料控們一定要追！

●星巴克

圖／翻攝星巴克IG@starbuckstw

星巴克推出消暑優惠「盛夏推薦 指定品項好友分享日」買一送一活動，7/22至7/23連續2天，上午11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

含14款指定品項：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂。

●初韻 TrueWin

圖／初韻提供

初韻新推出６款「多肉優格奶昔」系列，7/21的中午12點到晚上8點，到店即可享全門市指定飲品「2顆焦糖布丁優格」買一送一優惠，每人限購一組，外送不適用。

●CoCo都可

CoCo推出「芒果冰沙」、「百香雙響泡」限時優惠。圖／CoCo提供

7/21、7/22連2天於全門市推出大暑優惠，超消暑的「芒果冰沙」大杯特價只要39元、銷售冠軍「百香雙響炮」大杯特價也只要49元，線上都可訂、臨櫃點餐都適用，數量有限，售完為止。

●85℃

大暑日推飲品優惠。圖/85℃提供

85度C推出消暑活動，7/21於全台門市推出「酪梨」和「就是海岩茶」指定系列等7款飲品的優惠活動。只要購買大杯冰飲，就能享受第二杯半價優惠，買2杯最多可以省下45元。

優惠品項酪梨系列包括酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋青茶、酪梨布丁奶昔；就是海岩茶系列則有就是海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶，以及就是海岩烏龍。

●序序茶紅茶莊園

序序茶紅茶莊園推出「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」同款飲品「第二杯半價」。圖／序序茶紅茶莊園提供

序序茶夏季最新「水果系列」來了，於即日至7/31止，「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」可享「同品項第二杯半價」優惠，每日、每人限購2組共4杯。

●黑浮集團

黑浮集團今年大暑7/22祭出限定快閃1天優惠活動，至黑浮國際餐飲集團旗下品牌門市，享「品牌熱銷人氣飲品買1送1」。

．黑浮咖啡：「鮮榨果飲系列」同品項外帶買1送1。

黑浮咖啡－鮮榨果飲。圖／黑浮集團提供

．奎克咖啡：穿著夏日標配短褲／短裙，可享「飲品全系列」同品項外帶買1送1；參與照片發布至個人社群再贈「精品莊園咖啡」1杯。

奎克咖啡－手沖咖啡。圖／黑浮集團提供

．麟鄰茶寓：「珍稀茗茶、茶韻奶茶系列」同品項外帶買1送1。

麟鄰茶寓－茶韻奶茶。圖／黑浮集團提供

．湳洋鍋物：「馥之麗•泰妃奶茶」內用外帶買1送1。

圖／黑浮集團提供

●摩斯漢堡

摩斯蒟蒻冰紅茶。圖／摩斯漢堡提供

逢節氣大暑，摩斯於即起至7/22推出「大暑消消薯」，凡消費者來店購買指定餐點「黃金地瓜薯條及大杯可樂」，享優惠價69元。此外，7/23至7/25加碼祭出全台門市「摩斯蒟蒻冰紅茶」買一送一優惠，快揪好友一同降溫解渴。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏迎奧運推出「為選手喝采！門市現場限時買2送1」活動。即日起至7/31，每週一至週五下午2點至晚上7點，凡於迷客夏門市現場購買任二杯茶拿鐵系列大杯，就送輕纖蕎麥茶1杯。另有「清涼一夏 冰品加飲品現折10元」活動。即日起至8/31，購買任一大杯飲品(綠光牧場鮮奶系列除外)，即享夏日牧場鮮奶冰任一冰品現折10元。

●龜記茗品

圖／龜記提供

龜記慶祝品牌七週年，攜手Gogoro推出一系列好康活動，有機會抽中最新JEGO車款，以及龜記買一送一券，即日起至8/31，到龜記門市消費並加入龜記會員後登錄發票，每筆消費發票滿177元，即可享一次抽獎，有機會抽中2024年Gogoro JEGO共6台，還有龜記買一送一券、免費龜記會員3700點等等。