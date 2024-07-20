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可可控別傷心！ 50嵐北區下架「可可芭蕾」賣完即停售 全台還有「這10縣市」買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝50嵐 中區 臉書粉專
圖／翻攝50嵐 中區 臉書粉專

近日爆出50嵐北區即將下架「2大神級可可飲品」，令忠實顧客陷入一片哀愁中，業者也證實，自7月起50嵐北區各家分店賣完之後就會停賣，但其實50嵐中區這兩款品項都正常在菜單上，且未限量，目前全台估計還有10縣市可以喝得到！

一名50嵐員工18日在Threads發文寫下「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後，再傳有熱賣品即將下架。」從影片中，可見員工正在攪拌巧克力，最後再倒上鮮奶，這就是飲料控熟悉的可可芭蕾拿鐵。接著，原PO也公布答案，「即將下架商品：可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵！下架時間...各店賣完為止」據了解，這2品項早已在南部區停賣。

圖／翻攝自Threads
圖／翻攝自Threads

而根據ETtoday新聞雲報導，50嵐北區業者證實將下架「可可芭蕾」及「可可芭蕾拿鐵」，主因為原物料漲價太兇，店家負荷不了，現有庫存的店家賣完即停售。

但中區50嵐LINE官方帳號的線上菜單，仍有這2款品項，目前依然可以正常購買，也沒有限量，而中區代理營運範圍，包含了桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門，估計全台還有10縣市喝得到「可可芭蕾」系列飲品。

圖／翻攝50嵐 中區外送平台菜單
圖／翻攝50嵐 中區外送平台菜單

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