法式甜點「承繼」進軍誠品快閃店！首推「焦糖起司蛋糕帕菲」，還有3款盛夏氣泡水必喝消暑

喜歡法式甜點一定會知道法式甜點品牌「承繼」！日前將於7月17日至8月31日於台北誠品生活南西店1樓開設品牌快閃店，兩款限量冰品甜點與三款消暑氣泡水1次看，絕對要買來嚐鮮看看。

圖／承繼官網

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快閃店強調設計靈感來自南法小鎮聖特羅佩（Saint-Tropez）的書報攤，包含「經典黑白」和「簡約優雅」的視覺風格，彷彿置身異國，不僅如此，現場還有畫報明信片寄送服務，美拍打卡也很適合。

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此回快閃特別推出兩款限量冰品甜點：「藍莓燕麥優格帕菲」和「焦糖起司蛋糕帕菲」。這兩款甜點層次豐富，每一口都帶來不同的驚喜。

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特別推薦「焦糖起司蛋糕帕菲」則由牛奶冰淇淋、焦糖脆片、奶油餅乾和焦糖起司蛋糕組成，濃郁的焦糖香氣不死甜超順口；還有三款水果系氣泡飲料，為炎炎夏日增添一抹清涼氣息。「承繼」經典的「單片-18°C焦糖起司蛋糕」也在快閃店獨家販售。

圖／承繼官網

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為了滿足消費者多元味覺體驗，快閃店推出的三款獨特氣泡飲，像是「森林莓果氣泡飲」將黑醋栗、覆盆莓、櫻桃和藍莓的風味完美融合；「熱帶水果氣泡飲」以芒果和百香果帶來陽光海灘的熱情與活力；「仲夏蜜桃氣泡飲」則以水蜜桃的清甜與微酸在舌尖上跳舞，宛如置身於果園的新鮮體驗，揪團嚐鮮囉！