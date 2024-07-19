驚！ 北區50嵐傳將停售「2熱門飲品」 鐵粉崩潰：每個月的精神支柱

震驚！受到民眾歡迎的國民手搖「50嵐」，近日傳出一名北北基地區的50嵐員工在Threads上透露，北區50嵐又有熱賣飲品要下架了，消息曝光後引來一票粉絲崩潰哀嚎「Why～我每月的精神支柱」。

一名員工在Threads發文寫下「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後，再傳有熱賣品即將下架。」從影片中，可見員工正在攪拌巧克力，最後再倒上鮮奶，這就是飲料控熟悉的可可芭蕾拿鐵。接著，原PO也公布答案，「即將下架商品：可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵！下架時間...各店賣完為止」

圖／翻攝自Threads

貼文一出，引起一票巧克力控崩潰回應「發瘋...可可芭蕾加波霸無糖很頂好嗎，下架會哭欸」、「可可芭蕾下架！那50嵐還能喝什麼」，甚至有不少女網友直言自己生理期必喝「每個月不舒服的時候，都會買可可芭蕾了」、「Why~~~我每月的精神支柱」、「生理期都靠它欸，50嵐能喝的東西越來越少了」

而文章釣出不少曾在50嵐工作的網友分享，直呼做可可芭蕾超麻煩，遇到客人多的時候，如果有人點可可芭蕾很容易忙不過來，「以前上班最討厭泡的飲品之一」，連原PO都忍不住寫下「客人悲傷、員工歡呼。」