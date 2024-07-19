龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

近日手搖飲料店不斷鬧出食安風波，繼「可不可熟成紅茶」發生吐口水事件、「清心福全」傳出拋接茶凍等誇張行徑後，如今又有一家連鎖飲料店出事了！昨（18）日有網友爆料，龜記茗品八德廣福店的員工，竟把安全帽放進存放食材的冰箱中，貼文一出迅速引發熱議，掀起眾人怒「滿噁的欸！」

有網友在Threads貼出一張照片，透露位於桃園市八德區的龜記飲料店，有員工穿綠色龜記制服，背對著鏡頭站在冰箱前，把自己安全帽放到存放食材的冰箱裡，冰箱内還擺放了不少果汁原料飲品，食材衛生安全掀疑慮。PO出的圖片上則有文字「你這樣子的行為會嚇到人欸！還有你的安全帽？在冰什麼意思？」

圖／翻攝Threads

貼文曝光後，讓許多人超傻眼，「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延。」、「現在年輕人有些真的很沒水準」、「是打算讓我從今天開始只喝水了是吧？」、「又是一位有理想的青年，年紀輕輕就想盤一間飲料店」、「他這動作，不知道的人會以為他在尿尿欸！」、「現在是怎樣，可不可➡清心➡龜記，下一個換誰」

對此，龜記茗品「八德廣福店」負責人也迅速在貼文下回應發聲：