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龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Threads
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近日手搖飲料店不斷鬧出食安風波，繼「可不可熟成紅茶」發生吐口水事件、「清心福全」傳出拋接茶凍等誇張行徑後，如今又有一家連鎖飲料店出事了！昨（18）日有網友爆料，龜記茗品八德廣福店的員工，竟把安全帽放進存放食材的冰箱中，貼文一出迅速引發熱議，掀起眾人怒「滿噁的欸！」

有網友在Threads貼出一張照片，透露位於桃園市八德區的龜記飲料店，有員工穿綠色龜記制服，背對著鏡頭站在冰箱前，把自己安全帽放到存放食材的冰箱裡，冰箱内還擺放了不少果汁原料飲品，食材衛生安全掀疑慮。PO出的圖片上則有文字「你這樣子的行為會嚇到人欸！還有你的安全帽？在冰什麼意思？」

圖／翻攝Threads
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貼文曝光後，讓許多人超傻眼，「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延。」、「現在年輕人有些真的很沒水準」、「是打算讓我從今天開始只喝水了是吧？」、「又是一位有理想的青年，年紀輕輕就想盤一間飲料店」、「他這動作，不知道的人會以為他在尿尿欸！」、「現在是怎樣，可不可➡清心➡龜記，下一個換誰」

對此，龜記茗品「八德廣福店」負責人也迅速在貼文下回應發聲：

我是龜記茗品-八德廣福店的負責人
因員工的個人行為脫序，讓您對於此件事情有不好的觀感，在此對您致上歉意，深感抱歉。
在此也為本店的「教育」 及「管理部分」特別加強了以下處理方式：
針對此事
1. 事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導 以及教育訓練。
2. 門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品。
3. 所有有關營業面食安範圍內之物品，物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。
店內員工教育的部分
八德門市的處理方式為以下：
1. 該名員工上班禁止使用手機
2. 往後若有員工有疑似行為皆比照辦理
3.針對該名員工 已做出相對懲處，並已嚴重告誡切勿再次發生相同或類似的事件，若再犯則當下無異議開除。
為此事件也再次致歉
希望您能理解、諒解 督導教育不周的部分，身為門市負責人也必將努力的去鞏固好門市的品質。

圖／翻攝Threads
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可不可熟成紅茶 手搖 清心福全 龜記

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