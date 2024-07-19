清心福全店員「徒手拋茶凍」 店長致歉還原狀況：工讀生一時好玩

連鎖手搖飲「清心福全」昨(18日)傳出清心福全大甲某分店有男店員在玩茶凍、冰淇淋拋接遊戲，影片在網路上流傳。對此，店長致歉並還原當時情況，表示店裡3人皆是工讀生，當時製作的飲料是給自己喝的，一時好玩才會拍攝成影片。

在Threads流傳的影片當中，有清心福全的員工在製作飲料的過程時，將茶凍朝空中一拋，另一名員工用空紙杯接住；另一段影片則是店員喊出「冰淇淋來了」，將冰淇淋空拋給另一名店員，店員再用空紙杯接下冰淇淋，影片中還可看到店員們在店內嬉鬧的片段。

清心福全有店員工作時空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。圖／擷取自Threads

對於此次事件，清心總部表示，員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。

依據《三立新聞網》報導，店長道歉並還原當時狀況，影片中拋接茶凍及在冰箱拍片嚇人的3人，都是店裡的工讀生，3人剛從高中畢業，準備上大學，都趁暑假來打工，其中2人，已在店內工讀3年。並說明，當時工讀生拍攝拋接茶凍製作的飲料，並非給顧客喝，而是自己要喝的，因一時好玩，才會拍成影片，沒想到釀成大禍。