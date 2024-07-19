快訊

新婚不到1年...搖滾歌手擁抱「濕身歌迷」下秒觸電身亡 享年35歲

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清心福全店員「徒手拋茶凍」 店長致歉還原狀況：工讀生一時好玩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
清心福全有店員工作時空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。圖／擷取自Threads
清心福全有店員工作時空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。圖／擷取自Threads

連鎖手搖飲「清心福全」昨(18日)傳出清心福全大甲某分店有男店員在玩茶凍、冰淇淋拋接遊戲，影片在網路上流傳。對此，店長致歉並還原當時情況，表示店裡3人皆是工讀生，當時製作的飲料是給自己喝的，一時好玩才會拍攝成影片。

在Threads流傳的影片當中，有清心福全的員工在製作飲料的過程時，將茶凍朝空中一拋，另一名員工用空紙杯接住；另一段影片則是店員喊出「冰淇淋來了」，將冰淇淋空拋給另一名店員，店員再用空紙杯接下冰淇淋，影片中還可看到店員們在店內嬉鬧的片段。

清心福全有店員工作時空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。圖／擷取自Threads
清心福全有店員工作時空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。圖／擷取自Threads

對於此次事件，清心總部表示，員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。

依據《三立新聞網》報導，店長道歉並還原當時狀況，影片中拋接茶凍及在冰箱拍片嚇人的3人，都是店裡的工讀生，3人剛從高中畢業，準備上大學，都趁暑假來打工，其中2人，已在店內工讀3年。並說明，當時工讀生拍攝拋接茶凍製作的飲料，並非給顧客喝，而是自己要喝的，因一時好玩，才會拍成影片，沒想到釀成大禍。

編輯推薦

冰淇淋 手搖 清心福全

相關新聞

驚！ 北區50嵐傳將停售「2熱門飲品」 鐵粉崩潰：每個月的精神支柱

驚！ 北區50嵐傳將停售「2熱門飲品」 鐵粉崩潰：每個月的精神支柱

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

清心福全店員「徒手拋茶凍」 店長致歉還原狀況：工讀生一時好玩

連鎖手搖飲「清心福全」昨(18日)傳出清心福全大甲某分店有男店員在玩茶凍、冰淇淋拋接遊戲，影片在網路上流傳。對此，店長致歉並還原當時情況，表示店裡3人皆是工讀生，當時製作的飲料是給自己喝的，一時好玩才

迷客夏買2送1、龜記送Gogoro！4間手搖飲優惠懶人包

清涼的手搖飲品是炎夏的好夥伴。「龜記」今夏攜手Gogoro，凡消費滿額，就有機會抽中價值57,980元的「Gogoro ...

大暑吃冰！ 7大冰品快閃SOGO國際冰淇淋日、全家霜淇淋、義美草莓霜淇淋 統統「買一送一」

大暑吃冰！ 7大冰品快閃SOGO國際冰淇日、全家霜淇淋、義美草莓霜淇淋 統統「買一送一」

7款飲品「任選第二杯半價」！85℃這兩天限定優惠

日頭赤焱焱，85℃將於7/20到7/21兩天推出「大暑日涼一下」消暑活動，全台門市「酪梨」和「就是海岩茶」指定系列等7款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。