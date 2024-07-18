大暑吃冰！ 7大冰品快閃SOGO國際冰淇淋日、全家霜淇淋、義美草莓霜淇淋 統統「買一送一」

想消暑快來吃冰！迎接每年7月的第三周（7/21)的冰淇淋國際日，以及即將來到的大暑(7/22)，為大家整理最新冰品好康優惠情報！有遠東SOGO忠孝館館內7大品牌推出冰淇淋期間限定快閃買1送1起優惠；全家霜淇淋限時不限制口味買1送1；義美門市草莓霜淇淋聖代限時2日買1送1，冰控們快點追起來！

哈根達斯Häagen-Dazs。圖／SOGO 忠孝館提供

．哈根達斯Häagen-Dazs：凡購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，並且SOGO忠孝店獨家活動，憑全館當日消費發票(不限金額)，可再享三球冰淇淋買1送1。

．茶茶小王子：堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買1送1，原價150元

．雪坊：優格冰淇淋(單球)售價135元，買二球送一球。

．Bac Cake&Sweets：香草／巧克力冰淇淋(100ml)第二件8折，原價150元。

Bac Cake&Sweets(左)、茶茶小王子(右)。圖／SOGO 忠孝館提供

．pd by petit doux：內用消費任一商品，享「嗡嗡香淇淋」買1送1，售價120元。

．白鬍子Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店：醇厚鮮奶霜淇淋第二支半價，原價120元。

．新口味食品行X雪王冰淇淋：限定推出「蛋黃酥冰淇淋」，嘗鮮價單球150元。

新口味食品行X雪王冰淇淋。圖／SOGO 忠孝館提供

⊙「全家霜淇淋」買一送一

圖／全家便利商店提供

全家霜淇淋自7/19至7/21，限時3日推出不限制口味買1送1，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。另，自7/22至7/31，主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券特價開吃。

⊙義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一

圖／摘自義美食品粉絲頁(網友Eason Huang)

義美門市限定推出的「草莓霜淇淋聖代」，以濃郁奶香霜淇淋為基底，撞上酸甜草莓凍乾，再撒上草莓粉，酸甜不膩口人人喜歡。於7/20至7/22限時3日推出草莓霜淇淋聖代買1送1，每杯售價65元，每人限購2組，會員不再享95折。

⊙加映：7-ELEVEN「酷聖石複合店」第二杯10元

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN酷聖石複合店冰品優惠，7/19至7/22推出「3oz系列冰淇淋」第二杯10元；7/26至7/28，「Mine桶裝冰淇淋」買1送1；且7/19起凡購買3oz冰淇淋乙杯，即贈送布丁焦糖淋醬一件。