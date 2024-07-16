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新飲品+優惠開喝！ 大苑子「許慶良鮮乳」天天50元、日出茶「真葡萄系列」買1送1、MR. BEAN第一瓶「零豆漿」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子、日出茶太、豆豆鮮生提供
圖／大苑子、日出茶太、豆豆鮮生提供

全新飲品+優惠活動來了！ 大苑子慶祝和許慶良牧場合作滿五年，推出天天指定飲料只要50元；日出茶太「真葡萄系列」限時推買一送一；豆豆鮮生新品牌推全台第一瓶「零豆漿」低負擔+高營養，值得品嚐。

●大苑子慶「許慶良鮮奶系列」天天50元

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子自2019年與許慶良牧場合作已滿五年，除了使用許慶良鮮乳製作鮮奶茶及含鮮奶的飲品系列，還開發鮮奶酪，並在全台大苑子門市販售瓶裝鮮乳，最新推出「Give me 5！歡慶5週年慶」活動，從即日起至7/19，天天推出現場優惠。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

第一重優惠是享每日指定飲品1杯50元優惠。7/16是許慶良鮮奶冬瓜茶、7/17是許慶良觀音拿鐵、7/18是許慶良鮮奶綠茶、7/19是許慶良鮮奶茶；第二重優惠是7/15至7/19黃金會員至APP領取優惠券，獨享許慶良鮮奶茶第二杯半價；第三重優惠是7/19則針對APP尊寵會員獨享點數兌換券-許慶良鮮奶茶買一送一點數券，限量500張。

●日出茶太 「真葡萄系列」買1送1

圖／日出茶太
圖／日出茶太

人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」推出全新夏季限定「真葡萄系列」，即日起於全門市開賣選用香甜葡萄作為主角打造3款飲品。歡慶新品上市，7/16、7/17限時2天LINE會員還可免費領「新品買1送1券」乙張，口味任選，並以價低者折抵。

首推「真葡萄果粒冰沙」，選用吃得到酸甜沁涼滋味葡萄果粒的冰沙搭配綠茶凍，「真葡萄果粒紅茶」是以紅茶作為基底，放進葡萄果粒、綠茶凍等料，咀嚼口感十足，「真葡萄果粒綠茶」則是改用綠茶茶底結合葡萄果肉，清爽消暑超好喝！

●MR. BEAN推全台第一瓶「零豆漿」

圖／豆豆鮮生提供
圖／豆豆鮮生提供

「MR. BEAN 豆豆鮮生」共同創辦人郭佑，致力推動台灣乳品產業的永續發展與夥伴共同創辦 「鮮乳坊」之後，最新認為「基改豆的氾濫」更是迫切需要解決的議題。

每年台灣進口大豆數量高達260萬公噸，相當於3.7座101大樓，且其中高達97%為基改大豆，僅約3%為非基改，且長途運出碳排量高，無形中對環境與人體也造成負擔。

圖／豆豆鮮生提供
圖／豆豆鮮生提供

「MR. BEAN 豆豆鮮生」堅持100%使用國產非基因改造黃豆，採雙倍工法熬煮，無額外添加糖，其甜味來自黃豆本身，口感喝起來更香醇細緻，大口用力吸還能喝到豆皮，每100毫升含5.8克的蛋白質，營養價值滿分。致力於零廢棄永續發展的MR. BEAN，「零豆漿」從7/15起至8/31在嘖嘖募資平台進行群眾募資，邀請群眾一起加入飲食循環新革命。

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