找到理由喝手搖！「鮮茶道x寶可夢」強強聯手推「5款消暑飲品+4種療癒周邊」 稀有版「大師球造型收納袋」鐵粉必收

寶可夢訓練家衝喝手搖！連鎖手搖飲品牌「鮮茶道」正式攜手「寶可夢」推出聯名新品與周邊商品，除了有滿額贈「寶可夢紙扇」外，還有飲料提袋、保溫保冷瓶等聯名限定商品，飲料杯也大有看頭開喝前必須先拍一波。

圖／IG@ning_pokemon授權

圖／鮮茶道提供

寶可夢降落手搖店！人氣連鎖手搖「鮮茶道」強強聯手，這次請到紅遍全球的「寶可夢」合推新品與聯名周邊，光是消息一出就引發粉絲直呼「衝了」、「買起來」。而本次聯名新品有「紅心芭樂梅、墾丁Q果冰茶、皇家水果茶、荔枝QQ金萱、芒果Q烏龍」等5款水果系飲品，果香茶香一次滿足超消暑，搭配聯名款寶可夢杯身，鐵粉都瘋狂了。

圖／摘自鮮茶道淡水中山北店粉絲頁

有新飲品當然也有新周邊！「鮮茶道x寶可夢」聯名系列活動看這邊，即日起只要購買指定的5款新飲品滿150元，即贈限量的「寶可夢紙扇」，8/15起則送「寶可夢貼紙」，送完為止；另在10/31前，凡購買任一杯新品「紅心芭樂梅、墾丁Q果冰茶、皇家水果茶、荔枝QQ金萱、芒果Q烏龍」即可加購一款周邊商品，兩杯兩款以此類推。

圖／摘自鮮茶道歸仁中山店粉絲頁

圖／IG@ning_pokemon授權

加購周邊部分，包含皮卡丘款造型飲料提袋、伊布款提把不鏽鋼保溫保冷瓶、大師球造型夢幻款可收納折疊收納袋和皮卡丘與伊布款兩用掛脖風扇等既療癒又實用的聯名商品，鐵粉統統都帶走。值得注意的是，加購限到店現場購買，線上點餐、外送服務不適用喔。

圖／鮮茶道提供

鮮茶道x寶可夢 聯名活動資訊

滿額贈活動

即日起，購買指定飲品（紅心芭樂梅、墾丁Q果冰茶、皇家水果茶、荔枝QQ金萱、芒果Q烏龍）滿150元，即贈「寶可夢紙扇」一把，8/15起則送「寶可夢貼紙」（數量有限，贈完為止）

聯名周邊加購

即日起至10/31，購買任一杯指定飲品（紅心芭樂梅、墾丁Q果冰茶、皇家水果茶、荔枝QQ金萱、芒果Q烏龍）即可加購周邊商品一款

造型飲料提袋 皮卡丘款 89元

提把不鏽鋼保溫保冷瓶 伊布款 499元

可收納折疊收納袋 大師球造型夢幻款 249元

兩用掛脖風扇 皮卡丘與伊布款 349元

備註：限來店現場購買，線上點餐、外送服務恕不適用