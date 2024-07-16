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北部獨賣！ IG打卡甜點「唱片千層酥」插旗板橋大遠百 推薦「8款口味+半半組合」 隱藏版3款抹茶必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝板橋大遠百臉書粉專
圖／翻攝板橋大遠百臉書粉專

不用飛日本排隊一小時！ IG必打卡甜點「唱片行千層酥」在北部也可以吃到了，正式進駐板橋大遠百B1，首先帶來廣受好評、北部獨家開賣「66CheeseCake 唱片行千層酥」，除了人氣經典8款口味，再帶來隱藏版3款抹茶新滋味，甜點控們一定要追！

圖／66 Cheesecake提供
圖／66 Cheesecake提供

人氣甜點店66CheeseCake選用法國發酵奶油製成的療癒甜點「唱片行千層酥」，以先煎再烤的超酥脆餅皮，舖上滿滿的卡士達醬，搭上各式各樣的新鮮水果作為內餡，視覺、口感有夠霸氣，每一口都充滿驚喜！

圖／66 Cheesecake提供
圖／66 Cheesecake提供

「唱片行千層酥」在板橋大遠百提供了8種口味選擇，包含人氣第一的「滿滿和歌山蜜柑」，以及「特調卡士達芒果、特調卡士達新鮮草莓、香蕉榛果巧克力、新鮮藍莓卡士達、葡萄蜂蜜檸檬卡士達、特調蜂蜜+青森蘋果、Oreo榛果巧克力」等口味選擇，同時也有7種半半組合，像是芒果+草莓、草莓+藍莓、葡萄+蘋果等，一次品嘗兩種口味超滿足。

圖／翻攝板橋大遠百臉書粉專
圖／翻攝板橋大遠百臉書粉專

而喜歡抹茶的朋友們有口福了，66 Cheesecake 板橋大遠百店更推出隱藏版3款京都宇治抹茶系列口味基底，微苦甜抹茶搭配香甜鮮果配料，吃起來甜而不膩，抹茶控快來開吃。同時，為了讓排隊的人都吃得到，每個人每回限購3個，特別注意的是，每天的排隊收單時間為下午4點，想嚐鮮的朋友一定要趁早排隊呀！

圖／66 Cheesecake提供
圖／66 Cheesecake提供

66 Cheesecake 板橋大遠百店

地點：新北市板橋區新站路28號 (B1大時代旁，在Coldstone隔壁)

營業時間：週日至四 11:00～22:00、週五至六 10:50～22:00

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