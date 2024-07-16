羨慕宜蘭人！高人氣觀光工廠「329元甜點吃到飽」限定開跑 「半熟乳酪、牽絲麵包」無限吃 還有義大利麵輪著吃不膩
觀光工廠裡也有甜點吃到飽！位於宜蘭的「超品起司烘焙工坊」啟動甜點吃到飽計畫，329元開吃35種以上甜點，還有鹹食寬麵和濃湯，甜點吃多了再來點鹹的可以再戰！
甜點控暴走了！宜蘭知名觀光工廠「超品起司烘焙工坊」飄香吸客，不少人都愛到此買伴手禮送親友。現在，「超品起司烘焙工坊」更推出期間限定「329元甜點吃到飽」，即日起至8/23的平日就能爽嗑。從經典藍紋重乳酪、日澄金棗乳酪蛋糕再到超人氣歐包，超過35種甜點任你吃，還有鹹點培根奶油寬麵、茄汁寬麵和巧達濃湯等，鹹甜交替能吃更多～
而甜點吃到飽方案裡包含可續杯的特調飲品，搭配甜點超享受。其中，甜點控必點「半熟乳酪」、「提拉米蘇蛋糕」，而麵包腦袋則推薦「肉桂捲」、「冰心乳酪軟法」及鹹口的「蒜香拔絲乳酪麵包」。值得注意的是，吃到飽採預約制，記得在用餐前三日預訂填表單喔！
不少網友看到消息都直接揪團起來，更有人敲碗「推開放假日，價錢高一點也沒關係！」、「台南也想要」、「看起來非常好吃 建議你們來高雄開」。
超品起司烘焙工坊
地址：宜蘭市大坡路二段255號
營業時間：9:00-18:00
諮詢專線：03-9287098#111
粉絲專頁：https://www.facebook.com/cpcheesefactory
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言