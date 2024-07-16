羨慕宜蘭人！高人氣觀光工廠「329元甜點吃到飽」限定開跑 「半熟乳酪、牽絲麵包」無限吃 還有義大利麵輪著吃不膩

觀光工廠裡也有甜點吃到飽！位於宜蘭的「超品起司烘焙工坊」啟動甜點吃到飽計畫，329元開吃35種以上甜點，還有鹹食寬麵和濃湯，甜點吃多了再來點鹹的可以再戰！

圖／摘自Google地圖（網友Joey Cheng分享）

圖／摘自Google地圖（網友Joey Cheng分享）

甜點控暴走了！宜蘭知名觀光工廠「超品起司烘焙工坊」飄香吸客，不少人都愛到此買伴手禮送親友。現在，「超品起司烘焙工坊」更推出期間限定「329元甜點吃到飽」，即日起至8/23的平日就能爽嗑。從經典藍紋重乳酪、日澄金棗乳酪蛋糕再到超人氣歐包，超過35種甜點任你吃，還有鹹點培根奶油寬麵、茄汁寬麵和巧達濃湯等，鹹甜交替能吃更多～

圖／超品起司烘焙工坊粉絲頁

圖／超品起司烘焙工坊粉絲頁

而甜點吃到飽方案裡包含可續杯的特調飲品，搭配甜點超享受。其中，甜點控必點「半熟乳酪」、「提拉米蘇蛋糕」，而麵包腦袋則推薦「肉桂捲」、「冰心乳酪軟法」及鹹口的「蒜香拔絲乳酪麵包」。值得注意的是，吃到飽採預約制，記得在用餐前三日預訂填表單喔！

半熟乳酪和北海道起司塔。圖／超品起司烘焙工坊粉絲頁

蒜香拔絲乳酪麵包。圖／超品起司烘焙工坊粉絲頁

不少網友看到消息都直接揪團起來，更有人敲碗「推開放假日，價錢高一點也沒關係！」、「台南也想要」、「看起來非常好吃 建議你們來高雄開」。

圖／超品起司烘焙工坊粉絲頁

圖／摘自Google地圖（網友Joey Cheng分享）

超品起司烘焙工坊

地址：宜蘭市大坡路二段255號

營業時間：9:00-18:00

諮詢專線：03-9287098#111

粉絲專頁：https://www.facebook.com/cpcheesefactory