星冰樂買1送1！終於輪到「星冰樂」 爽喝特大杯現折30 還有鐵粉必收「8款熊熊布章」免費送
星冰樂買一送一！時常推出好友分享優惠的星巴克，本次與超商攜手合推歡慶7000店優惠，憑券即享買一送一，且適用於星冰樂系列；還有鐵粉看到會尖叫的「Bearista布章」免費贈活動，8款星巴克熊熊等你帶回家。
7/16前，到7-ELEVEN消費指定商品，結帳金額滿250元即贈「歡慶7000店開幕刮刮卡」乙張，7/17至7/23，只要憑其刮刮卡到全台星巴克門市購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，可享買一送一。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，而消費者最愛的星冰樂系列亦適用，炎炎夏日就要揪喝星冰樂！
星粉衝這個！星巴克特別於7/17至7/21推出行動預點專屬活動，活動期間星禮程會員使用行動預點，結帳時輸入代碼【爽喝星冰樂】，即享特大杯星冰樂單杯現折30元，每筆訂單限折扣一杯。
此外，星巴克推出「買特大杯送布章」的活動，即日起以原價點購任一特大杯飲料即贈「Bearista飲料布章」乙個，共有8款、隨機贈送（送完為止）。超療癒的星巴克熊熊布章，身為鐵粉當然要蒐集起來。
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