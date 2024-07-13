徹底玩黑了！ 「茶湯會」跨界聯名 暗黑手搖飲、雞蛋糕全黑化 「Mr.Wish」巨峰葡萄紫色飲 咀嚼系最愛

手搖界最新黑化新品！ 台灣手搖飲品牌「茶湯會」跨界聯名「新竹都城隍廟」，全新暗黑系飲品等喝；Mr.Wish2款夏日巨峰葡萄系列飲品，滿足咀嚼控的消暑新選擇。

圖／茶湯會提供

茶湯會迎接19周年慶，跨界找來「新竹都城隍廟」聯名，推出「Black Project玩黑計畫」，不僅有全新暗黑系飲品等喝，還打造2款聯名紙杯，就連雞蛋糕、貝果等輕食也徹底玩黑再推出，7/15起正式上市。

「茶湯會X新竹都城隍廟」聯名最新「耀黑系列」，在飲品、輕食當中加入「竹炭粉」打造吸睛造型。其中，飲品部分首推「耀黑芝麻凍豆漿」，是以翡翠綠茶混搭香醇濃郁豆漿，再加入Q軟芝麻奶凍，香氣十足，另一杯「耀黑檸檬朵朵」則是養樂多綠茶與新鮮檸檬汁，夏日超消暑組合。

圖／茶湯會提供

輕食小點則有「耀黑系列雞蛋糕」，在餅皮中加入竹炭粉製成黑色外衣，共有原味、花生、芝麻3口味。此外，茶湯會龍富店則限店推出「耀黑系列貝果」，黑色貝果體搭配玫瑰乳酪、雞胸肉蜂蜜芥末、花生乳酪3口味選擇，實在好吃又欠拍。

圖／茶湯會提供

設計的2款聯名紙杯，是以黑白線條感結合文字變化製成，其中有1款更特別印上城隍爺插畫，以上飲品、輕食、紙杯於7/15正式上市。8/1更加碼推出「嘿嘿！來杯袋」結合傳統與時尚的風格芷茄袋，門市消費即可享138元加購價入手，相關玩黑系飲品、週邊皆為期間限定，數量有限售完為止。

圖／茶湯會提供

迎接七夕情人節，茶湯會門市也規劃「心動黑白配」活動。只要在8/9-8/11期間，兩人同行至全台茶湯會街邊店門市，分別穿著「黑」與「白」元素，就可享有「耀黑系列飲品第二杯8折」優惠。

圖／茶湯會提供

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish近日則推出最新「巨峰葡萄系列」，一口氣能喝到2款夏日限定飲品，其中，「葡萄果粒啵啵」是選用現搗巨峰葡萄結合茉莉綠茶，再放進愛玉、啵啵晶球等料，咀嚼口感滿分，每杯售價65元、隨身瓶120元。

圖／Mr.Wish提供

另一杯「葡萄優格冰沙」內含多達10顆的新鮮現剝葡萄，搭配茉莉綠茶、蜜熬葡萄果醬以及特調葡萄優格冰沙，整杯吸得到滿滿果肉，美味冰沙超消暑，每杯售價95元，即日起於全門市開賣。