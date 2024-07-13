珍奶控開吃！ 台灣麥當勞「珍奶冰炫風」即將登場 業者：將正式對外公佈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@mcdonaldshk
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珍珠奶茶將變成冰炫風！ 繼捲捲薯條搖搖薯條焦糖奶茶接連回歸後，近日傳出台灣麥當勞也將推出新品「珍奶冰炫風」，濃郁奶香冰淇淋搭配Q彈珍珠的組合，讓大批網友相當期待。

圖／香港麥當勞
圖／香港麥當勞

有網友分享，日前到麥當勞聽到員工正在聊麥當勞新品「珍奶冰炫風」，光是想像香甜的奶茶加上珍珠就讓人好想吃。

事實上，香港麥當勞今年就曾推出期間限定「珍珠奶茶麥炫風」，選用濃厚的奶味冰淇淋，加上OREO碎片、Q彈的珍珠，吸引不少消費者嚐鮮，不少人都對珍珠配奶味冰淇淋的組合頗為讚賞，不過許多民眾則反映該款冰炫風甜度太高。

對此，台灣麥當勞業者表示持續觀察市場及消費者喜好，也做出最新回應：「為提供消費者更多元美味的配餐選擇，產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公布，敬請期待」，證實即將開賣消息。

麥當勞冰炫風。圖／台灣麥當勞
麥當勞冰炫風。圖／台灣麥當勞

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