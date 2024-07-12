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喜來登「爸爸好芒」蛋糕早鳥9折開跑！同步預購中秋月餅享88折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

犒賞一下爸爸吧！今年父親節，「台北喜來登大飯店」以清香的椰子慕斯及香甜金煌芒果為主角，推出「爸爸好芒」父親節6吋蛋糕，售價1,188元。7月15日起，讀者可在一樓The Deli及官網預購，並在7月31日前預付享早鳥9折優惠，趕快下訂！

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店推出的「爸爸好芒」焦糖椰子芒果蛋糕，由點心房莊光敬主廚精心設計。蛋糕外觀靈感來自「紳士老爸」，以帥氣的西裝造型向辛勤的爸爸致敬。蛋糕口味上選用清爽椰子結合酸甜芒果。新鮮椰奶與法國頂級鮮奶油製成綿密慕斯，風味較一般鮮奶油更為清爽，包裹盛夏金煌芒果及清甜荔枝製成的水果凍，層層堆疊以芒果和椰奶製成的濃香奶餡，以及口感鬆軟的雙層椰子達克瓦茲

「爸爸好芒」焦糖椰子芒果蛋糕層次豐富且甜而不膩，讓爸爸吃的「好芒」，全家一起享受盛夏的甜蜜滋味。讀者需於提領日前三日預訂，詳情及預購請洽02-2321-1818。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

另外萬眾矚目「寒舍中秋月餅」也同步正式開放預購囉，8/30前預付享88折早鳥優惠，大宗訂單另享獨家折扣！

圖／台北喜來登大飯店提供
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