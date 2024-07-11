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這次義美贏了！義美「漂浮咖啡買1送1」限時3天 「3種風味」一次滿足只要35元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／義美食品粉絲頁
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好久不見的漂浮咖啡！義美霜淇淋時常推出買一送一，本月第一波祭出「漂浮咖啡買1送1」，濃郁霜淇淋與香醇咖啡的相遇，苦甜互補非常順口，限時3天一定要把握打卡。

圖／義美食品粉絲頁
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輪到義美「漂浮咖啡買1送1」了！不時在週末推出霜淇淋買一送一的義美食品，這次祭出結合霜淇淋與黑咖啡的「漂浮咖啡」買一送一，平均1杯只要35元，7/13至7/15限時3天，以香醇黑咖啡為底，表面擠上濃郁的經典牛奶霜淇淋，一杯擁有三種層次風味，咖啡的香和苦與霜淇淋的甜相融，等霜淇淋融化與咖啡混合，喝起來比拿鐵更絲滑。

想喝的朋友注意，「漂浮咖啡」限在有同時販售咖啡和霜淇淋的義美門市，查詢時要注意喔。

圖／義美食品粉絲頁
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​義美 漂浮咖啡買1送1

活動日期：2024/7/13～7/15

售價：70元/杯

備註：限現售，每人限購1組，會員不再享95折；以有販售咖啡及有霜淇淋機的門市參與活動

門市查詢請點我

圖／義美食品粉絲頁
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咖啡 拿鐵 義美食品 買一送一 霜淇淋

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