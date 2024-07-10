消暑手搖開喝！ CoCo「夏日3爆款」、大苑子「巨峰葡萄3限定」、先喝道限店3招牌「買1送1」

消暑降溫的手搖好康活動來囉！ CoCo都可每年暑假都會推出強檔，最新3爆款「楊枝甘露/HPP鮮鳳梨系列」限時特價；大苑子夏日「巨峰葡萄」系列3飲品開喝；先喝道一日限定限店「買一送一」，手搖控們追起來！

●CoCo都可：楊枝甘露45元、HPP鮮鳳梨40元

圖／CoCo都可提供

CoCo都可飆涼夏日強棒活動來了，爆款「楊枝甘露系列/HPP鮮鳳梨系列」推出限時特價，於7/11至7/14，各門市自選2天限時開喝，今年大方開喝中杯「楊枝甘露」特價45元，而且是胖胖版或纖細版都有優惠，以及大杯「HPP鮮鳳梨可樂達、HPP鮮鳳梨綠茶」也有折扣，大杯優惠價40元開喝。

●大苑子：夏季最新「巨峰葡萄系列」超欠喝

圖／大苑子提供

人氣鮮果手搖飲今夏最新「巨峰葡萄系列」，嚴選來自彰化的巨峰葡萄打造3款限定，首推「巨峰葡萄雪沙」(90元)，把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果、「巨峰葡萄冰茶」(70元)是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合、「葡萄玫瑰」(90元)選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，果香花香濃郁一杯統統滿足。

●先喝道：台中沙鹿店週年慶「買一送一」

圖／翻攝先喝道臉書粉專

先喝道台中沙鹿中山店週年慶推出一日限定「買一送一」，於7/15上午9時至20日，開喝3款招牌手搖，包括英式水果茶、英式玫瑰拿鐵、四季春茶王，統統都是「買一送一」，限同品項、限門市自取、每人限購2組4杯，台中人搶先開喝！