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兩大外送平台「CoCo限時買1送1」！首推奶茶三兄弟與檸檬奇遇桔

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／CoCo都可提供
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人氣手搖飲品牌「CoCo」在炎炎夏日推出「買一送一」限時優惠，讓大家在酷暑中也能享受美味飲品。即日起至7月31日，透過foodpanda訂購，即可享受「奶茶三兄弟」和「檸檬冬瓜露」的大杯優惠。每訂購一杯，即可免費獲得同品項一杯，限各門市數量有限，售完為止。

圖／CoCo都可提供
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圖／CoCo都可提供
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不讓foodpanda專美於前，Uber Eats也加入這場飲品優惠戰，即日起至7月16日，提供「珍珠奶茶(L)」和「檸檬奇遇桔(L)」的買一送一優惠。只要透過Uber Eats平台訂購，同樣可享受限時優惠。然而，此優惠僅限同品項，部分門市不參與活動，且數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為準。

圖／CoCo都可提供
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這次CoCo的限時優惠不僅讓大家在夏日中享受美味，外送也帶來了更多便利和選擇，完全避開炎熱夏天與近期的午後雷陣雨，喜愛手搖飲的消費者們，現在正是訂購外送的好時機，趕快透過foodpanda和Uber Eats享受這次超值優惠吧！

圖／CoCo都可提供
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Uber Eats foodpanda 奶茶 手搖 買一送一

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