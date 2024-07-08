被壽司耽誤的甜點店無誤！藏壽司復刻傳統麵包店「檸檬蛋糕」、經典不敗「波士頓派」打卡必吃
來去藏壽司吃甜點！日本迴轉壽司「藏壽司」再出擊，將於7/9起推出新品甜點征服饕客的甜點胃，不論是辦桌或甜點餐盒常見，或是經典必吃蛋糕統統有，全部都在藏壽司吃得到。
⬤ 藏壽司新品甜點「檸檬造型蛋糕」40元
看了絕對不陌生！沒錯，藏壽司這次把傳統麵包店能買到的「檸檬造型蛋糕」搬到迴轉台上，選用獨家天然檸檬巧克力，搭配綿密的蛋糕體，小巧的檸檬外型超可愛，酸甜可口吃不膩。有網友看到這款甜點直接尖叫「看到檸檬我就欲罷不能了」。
⬤ 藏壽司新品甜點「波士頓派」80元
考驗功力的經典蛋糕「波士頓派」進駐藏壽司新品行列，蓬鬆蛋糕包裹法式奶油霜，淡雅奶香撲鼻，吃起來清爽不黏膩。還能加點霜淇淋搭配著吃，讓口感更濕潤、吃了更滿足。
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