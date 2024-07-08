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冰淇淋之神出手了！Cremia「北海道哈密瓜霜淇淋」強勢登場 加碼一個月「2支95折」特別優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

輪到北海道冰淇淋之神出新品了！北海道冰淇淋之神「Cremia」為迎盛夏，特別推出全新口味「北海道富良野哈密瓜」，哈密瓜獨特的香甜與濃醇的霜淇淋組合，絕對不容錯過！此外，7月正是「國際冰淇淋月」還有2支95折的優惠喔。

Cremia 新口味「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

吃瓜群眾等到了！北海道冰淇淋之神「Cremia」將於7/10推出夏日新口味「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」，嚴選來自北海道富良野市獨有的甜蜜哈密瓜，果汁豐富、風味細膩，結合綿密冰涼的霜淇淋，炎炎日頭下吃一口超消暑。愛呷冰的你記得準時到門市報到嘗鮮啦！

國際冰淇淋月「2支95折」

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

7月正好是「國際冰淇淋月」，即日起至7/31，於「LINE 禮物」平台購買Cremia可享「2支95折」的特別優惠，口味可任選，當然要把握優惠開吃最新口味「哈密瓜霜淇淋」！

Cremia 北海道富良野哈密瓜霜淇淋販售資訊

開賣日：2024/7/10

售價：150元/支

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CREMIA LINE 冰淇淋 北海道 果汁 霜淇淋

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