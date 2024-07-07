只有新口味不夠看！全家最新「雪花型霜淇淋」曝光 網友一看都驚喜：高級多了
居然還有新造型！不只口味推陳出新，全家便利商店霜淇淋就連造型都講究，7月與「再睡5分鐘」的聯名新品霜淇淋十分受到消費者歡迎。據網友分享，現在更推出全新的「雪花造型」，不僅好吃還兼顧高顏值，有網友看到直呼「好高級」。
全家霜淇淋強強聯手，本此再度和「再睡5分鐘」攜手帶來「哈尼午茉綠霜淇淋」，以及芋香控必衝的「香芋牛奶霜淇淋」，掀起網友熱議與嘗鮮熱潮。不僅在口味上下功夫，全家也悄悄推出最新的「雪花造型」，有別於舊款機台，雪花型霜淇淋機是採踏板式操作將霜淇淋擠出，造型格外別緻，加上新機台僅於幾間門市試賣，令不少人都想朝聖搶拍。
由貼心網友回報，位於台北市中山區的「全家中賓店」就有販售雪花型霜淇淋，想一睹新型霜淇淋的朋友快筆記囉。此外，全家在門市查找部分，可針對「Fami!ce(特殊造型店)」進行篩選，但為何種造型則沒有另行標註。
值得一提的是，全家便利商店於今(7)日推出「蝦皮取貨優惠」，7月7日23:59前於蝦皮購物下單且選擇全家取貨，前8,000名符合資格者即贈「Fami!ce (不限口味)中獎序號」（每個帳號限獲獎乙次）。
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