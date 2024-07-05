「貓貓蟲咖波手搖杯」超可愛！清心福全x貓貓蟲咖波3大聯名周邊必收 加推粉紅漸層鮮果新飲品
咖波鐵粉準備衝了！人氣手搖飲品牌「清心福全」這一次找來超可愛的「貓貓蟲咖波」超萌合作聯名，不僅打造9款造型手搖紙杯，還有一系列加價購限定飲料提袋、刺繡別針等周邊，可愛到鐵粉尖叫必搶收集，更同步開賣草莓與紅心芭樂系列等新品。
「清心福全X貓貓蟲咖波」聯名了，首波強勢推出限定手搖杯身，一共有9款式，不僅有貓貓蟲咖波喝飲料的萌樣，還有露出超幸福笑容的表情，即日起只要於門市購買飲品就可獲得。
加碼收3款系列加購周邊，自7/18起只要於門市購買飲品再加140元，就能獲得潛水布材質製作的保冰溫提袋；7/19起接棒開賣，選用硬挺帆布材質結合前後2面都有的可愛咖波刺繡的「刺繡提袋」，加購價200元，而「刺繡別針」則有5款造型，有咖波喝著手搖飲的呆萌模樣、坐在泳圈上玩水消暑、身體拉得超長的咖波，還有咖波與好朋友們的圖案，每一款都超欠收，加購價55元。
清心福全以台灣在地紅心芭樂為主角，推出3款果香新品，包括「紅心芭樂檸檬、紅心芭樂優多和芭樂百香果艾思」，也同步推出草莓飲品「粉戀莓莓和優多莓莓」，搭配優多與錫蘭紅茶，讓人忍不住一口接著一口。
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