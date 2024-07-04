85ºC「我的型男老爸」 四款父親節造型蛋糕預購85折

一年一度的父親節即將來臨，想要給爸爸不一樣的驚喜嗎？85ºC今年特地以「我的型男老爸」為主題，推出四款平價造型蛋糕，4日起到8月5日預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠，限門市現場購買。

即日起至8月8日，只要是85 Cafe APP會員，購買父親節主題蛋糕，結帳報會員電話，還能抽IPHONE 15、APPLE WATCH和AirPods等大獎，總共8個名額，預計活動檔期間全台可售出3萬5,000個主題蛋糕。

這次推出的四款平價造型蛋糕，包括6吋「帥氣歐多桑」帥氣又充滿魅力的Q版男子造型，成熟的外表，給人穩重可靠的感覺。8吋「典藏時刻」，爸爸就像一台復古相機，默默記錄著孩子生活的每一瞬間、還有「一夜暴富」和「都會型男」搭配超仿真的金幣金塊和都會場景配件，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。

6吋「帥氣歐多桑」以巧克力餅乾堆疊出時髦的短捲髮，戴上眼鏡蓄著八字鬍，顯得成熟又有魅力，完全展現爸爸最性格的一面，給人穩重可靠的感覺。

蛋糕以進口動物性鮮奶油為基底，添加鮮奶卡士達粉及太妃焦糖醬而製成的牛奶泡芙餡及太妃焦糖餡，雙重口感，融合為一，調和成十分迷人的豐富口感，品味優雅細緻的父親不能錯過。

8吋「典藏時刻」為爸爸送上一台"復古相機"，他的嚴肅與堅毅，就像相機鏡頭一樣專注，默默記錄著孩子生活的每一瞬間。

這款香草戚風蛋糕為主體，以熟成紅茶液加入進口動物性鮮奶油而調製成的紅茶拿鐵奶凍，搭配紅茶慕斯及香草白巧克力慕斯，每一口茶香回甘不甜膩，好吃又好拍，與老爸一同合影留下甜蜜佳節回憶。

6吋「都會型男」比鄰而立的摩天大樓插卡，再搭配造型時尚的水泥灰汽車當裝飾，宛如爸爸天天為家庭在都會叢林中奔波打拚。

蛋糕上層以進口MASCARPONE乳酪，加入嚴選進口乳酪製成的乳酪慕斯，內餡以進口動物性鮮奶油和芒果果泥製成的芒果百香慕斯，雙重慕斯融化嘴裡，充滿幸福感，獻給喜歡乳酪的爸爸最適合不過。

8吋「一夜暴富」超仿真的金條和金幣，一旁還有狂歡的啤酒桶，幫爸爸打造一夜暴富的美夢。

喜歡巧克力戚風蛋糕的爸爸，絕不能錯過這一款，酸甜可口的草莓慕斯，中間夾入香甜的水蜜桃凍，上層以咖啡粉調製的咖啡拿鐵布蕾，口感層層交疊，一路從舌尖蔓延到心裡的濃郁，香醇順口，風味十分迷人。

父親節主題蛋糕85折後價格從540元到730元不等。另外，歡慶85ºC 20周年，8月4日、8月5日大杯咖啡第二杯25元；8月1日至8月3日APP跨店取大杯拿鐵及招牌6杯66.7折。