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巨城也飄蛋塔香！排隊蛋塔「Comeme」插旗新竹加碼「福源花生醬口味」 還有「阿華田聯名蛋塔」全台門市都吃得到
蛋塔的風還在持續！掀起這波蛋塔風潮的排隊名店「Comeme」不只有快閃，現在直接進駐新竹巨城開設門市，加碼新竹限定「千層花生什麼酥」選用最強「福源花生醬」，還有強強聯手的「阿華田聯名蛋塔」，甜點控都要暴動啦！
爆紅蛋塔「Comeme」插旗新竹巨城
排隊蛋塔「Comeme」自爆紅以來每每快閃都吸引大批人潮，這次直接把店開進新竹巨城購物中心，並推出門市限定「千層花生什麼酥」，結合在地名產「福源花生醬」，濃郁蛋奶香內餡遇上香濃花生，甜而不膩吃到會吮指。值得一提的是，這款蛋塔每人限購2顆，每日限量販售喔。
Comeme 新竹巨城門市
地址：新竹市東區中央路229號1F
蛋塔販售時間：11:30、15:30、18:30（售完為止）
Comeme x 阿華田聯名「阿華田可頌蛋塔＆千層蛋塔」
蛋塔名店「Comeme」不斷推出新口味，像是抹茶麻糬、半熟乳酪、開心果，再到新竹限定花生口味，現在更與全球知名的「阿華田」聯名推出「阿華田可頌蛋塔」和「阿華田千層蛋塔」2款新品，於全台門市開賣、一路販售到8/31。經典阿華田抹醬搭配涮嘴蛋塔，一口咬下吃得到麥香脆酷口感與軟嫩蛋塔內餡，不少人看到這個口味都直呼「太猛了」、「巧克力控愛爆」。
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