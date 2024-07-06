巨城也飄蛋塔香！排隊蛋塔「Comeme」插旗新竹加碼「福源花生醬口味」 還有「阿華田聯名蛋塔」全台門市都吃得到

蛋塔的風還在持續！掀起這波蛋塔風潮的排隊名店「Comeme」不只有快閃，現在直接進駐新竹巨城開設門市，加碼新竹限定「千層花生什麼酥」選用最強「福源花生醬」，還有強強聯手的「阿華田聯名蛋塔」，甜點控都要暴動啦！

2024-07-06 15:30