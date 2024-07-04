3大手搖新品！ 可不可「蜂蜜蘋果」、麥吉「鮮果多多綠」、50嵐「芒果青」清涼消暑喝一波
夏日清涼消暑喝一波！ 為大家整理手搖飲料最新暢快滋味，3大手搖飲料都是以新鮮水果風味來創新，可不可特別攜手蜜蜂工坊推出新品「金蘋春芽」；麥吉夏季一口氣帶來「新鮮水果多多綠系列」；50嵐「芒果青、荔枝烏龍」限店回歸，連台北也都能喝到了！
⊙可不可熟成紅茶「金蘋春芽」
可不可熟成紅茶最新聯名蜜蜂工坊推出「金蘋春芽」調飲，以春芽綠茶結合酸甜蘋果汁、天然蜂蜜，每一口都能喝到清爽滋味。此外，「金蜜系列調飲」同樣選用蜜蜂工坊產出之100%黃金比例龍眼蜜製成「金檸熟成」、「金蜜檸果」，預計7/4起於全門市上市。
歡慶新品開賣，7/10起凡購買2杯「金蘋春芽」即送限量設計蜜聯名「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」1罐，數量有限、送完為止。
⊙麥吉「新鮮水果多多綠系列」
麥吉 machi machi推出超消暑「新鮮水果多多綠系列」飲品，以經典多多綠作為基底，搭配西瓜、哈密瓜、檸檬等清爽水果，首推「蜂蜜凍檸檬多多綠茶」，是檸檬與多多綠的經典組合，還吸得到軟Q香甜的蜂蜜凍。
「檸檬優格慕斯」，多多綠茶鋪上厚厚一層綿密檸檬奶油慕斯，加上檸檬片增加香氣；還有「晶球哈密瓜多多綠茶」採用台灣新鮮七股網紋哈密瓜搭配多多綠，再放進Q彈晶球口感十足；「西瓜多多綠茶」及「奇異果多多綠茶」則吸得到滿滿現打西瓜、紐西蘭Zespri綠奇異果果肉。
⊙50嵐「芒果青、荔枝烏龍」
手搖界霸主50嵐顯少推新品，前陣子限店推出「芒果青」、「荔枝烏龍」二款冰淇淋飲品，最新台北50嵐也可以喝到囉！「芒果青」是以青茶加上一球芒果冰淇淋，清爽又滋味香甜，「荔枝烏龍」則是以烏龍茶搭上荔枝冰淇淋，喝得到清新香氣。
50嵐「芒果青、荔枝烏龍」除了在50嵐台南、高雄、屏東、台東4個地區門市販售之外，台北門市也終於可以買到，「芒果青」、「荔枝烏龍」二款冰淇淋飲品售價則為M 50元、L 60元。
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