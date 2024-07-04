快訊

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

王建民遭控和美女醫搞婚外情 名醫老公求償200萬最終結果曝光

3大手搖新品！ 可不可「蜂蜜蘋果」、麥吉「鮮果多多綠」、50嵐「芒果青」清涼消暑喝一波

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者
圖／業者

夏日清涼消暑喝一波！ 為大家整理手搖飲料最新暢快滋味，3大手搖飲料都是以新鮮水果風味來創新，可不可特別攜手蜜蜂工坊推出新品「金蘋春芽」；麥吉夏季一口氣帶來「新鮮水果多多綠系列」；50嵐「芒果青、荔枝烏龍」限店回歸，連台北也都能喝到了！

⊙可不可熟成紅茶「金蘋春芽」

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶最新聯名蜜蜂工坊推出「金蘋春芽」調飲，以春芽綠茶結合酸甜蘋果汁、天然蜂蜜，每一口都能喝到清爽滋味。此外，「金蜜系列調飲」同樣選用蜜蜂工坊產出之100%黃金比例龍眼蜜製成「金檸熟成」、「金蜜檸果」，預計7/4起於全門市上市。

歡慶新品開賣，7/10起凡購買2杯「金蘋春芽」即送限量設計蜜聯名「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」1罐，數量有限、送完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

⊙麥吉「新鮮水果多多綠系列」

圖／麥吉 machi machi提供
圖／麥吉 machi machi提供

麥吉 machi machi推出超消暑「新鮮水果多多綠系列」飲品，以經典多多綠作為基底，搭配西瓜、哈密瓜、檸檬等清爽水果，首推「蜂蜜凍檸檬多多綠茶」，是檸檬與多多綠的經典組合，還吸得到軟Q香甜的蜂蜜凍。

「檸檬優格慕斯」，多多綠茶鋪上厚厚一層綿密檸檬奶油慕斯，加上檸檬片增加香氣；還有「晶球哈密瓜多多綠茶」採用台灣新鮮七股網紋哈密瓜搭配多多綠，再放進Q彈晶球口感十足；「西瓜多多綠茶」及「奇異果多多綠茶」則吸得到滿滿現打西瓜、紐西蘭Zespri綠奇異果果肉。

圖／麥吉 machi machi提供
圖／麥吉 machi machi提供

⊙50嵐「芒果青、荔枝烏龍」

圖／翻攝50嵐台南公園店臉書粉專
圖／翻攝50嵐台南公園店臉書粉專

手搖界霸主50嵐顯少推新品，前陣子限店推出「芒果青」、「荔枝烏龍」二款冰淇淋飲品，最新台北50嵐也可以喝到囉！「芒果青」是以青茶加上一球芒果冰淇淋，清爽又滋味香甜，「荔枝烏龍」則是以烏龍茶搭上荔枝冰淇淋，喝得到清新香氣。

50嵐「芒果青、荔枝烏龍」除了在50嵐台南、高雄、屏東、台東4個地區門市販售之外，台北門市也終於可以買到，「芒果青」、「荔枝烏龍」二款冰淇淋飲品售價則為M 50元、L 60元。

圖／翻攝50嵐台南雙連店臉書粉專
圖／翻攝50嵐台南雙連店臉書粉專

編輯推薦

手搖 消暑 芒果

相關新聞

3大手搖新品！ 可不可「蜂蜜蘋果」、麥吉「鮮果多多綠」、50嵐「芒果青」清涼消暑喝一波

3大手搖新品！ 可不可「蜂蜜蘋果」、麥吉「鮮果多多綠」、50嵐「芒果青」清涼消暑喝一波

人氣抹茶「茶茶小王子」首登台北SOGO！開幕前3日「霜淇淋」買1送1

抹茶控快來！人氣抹茶品牌「茶茶小王子」將於7月3日進駐台北SOGO忠孝館，更狂的是這是台北百貨業界的首家茶茶小王子分店，同步慶祝開幕，茶茶小王子特別在開幕首三日推出宇治抹茶霜淇淋系列買1送1限時優惠，估計會吸引眾多抹茶迷前來品嚐。

布丁控開心嚐！ 85℃「花邊千層布蕾」爆紅來襲 Woosa「昭和布丁」限定開賣

布丁控開心嚐！ 85℃「花邊千層布蕾」爆紅來襲 Woosa「昭和布丁」限定開賣

綠茶控、芋頭控一次滿足！全家霜淇淋再攜手「再睡5分鐘」 限時5支188元

全家7月Fami!ce霜淇淋新口味正式公開！本月再攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將先前推出大受喜愛...

星巴克買1送1！咀嚼控最愛「2款配料10元加購」 首推外送專屬「限定新飲品」鐵粉必喝

星粉必看！星巴克從7月的第一天就祭出「買1送1」寵粉，把握限定9小時今日揪開喝。此外，還有10元客製化加料優惠，以及外送平台專屬的人氣飲品嘗鮮好康，鐵粉請接著看下去吧！

這次一定要吃到！7-11「統一布丁霜淇淋」重磅回歸 這四天「第2支半價」要把握

統一布丁霜淇淋強勢回歸！7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」回歸開賣，長年不敗的經典甜點「統一布丁」神還原，吃得到布丁香醇和滑順，焦糖香氣更是點睛之筆。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。