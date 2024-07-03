人氣抹茶「茶茶小王子」首登台北SOGO！開幕前3日「霜淇淋」買1送1
抹茶控快來！人氣抹茶品牌「茶茶小王子」將於7月3日進駐台北SOGO忠孝館，更狂的是這是台北百貨業界的首家茶茶小王子分店，同步慶祝開幕，茶茶小王子特別在開幕首三日推出宇治抹茶霜淇淋系列買1送1限時優惠，估計會吸引眾多抹茶迷前來品嚐。
茶茶小王子的正宗抹茶自京都宇治市
「茶茶小王子」最早源自京都府宇治市，原為當地的吉祥物，後來以此為名開設抹茶飲品店，並於台灣首度展店。茶茶小王子的抹茶飲品選用堀井七茗園的高品質抹茶粉，這些抹茶粉來自宇治最古老的茶園「奧之山茶園」，確保每杯抹茶都能呈現正宗的京都風味。
首推抹茶霜淇淋開幕買1送1，抹茶控必試
除了經典的抹茶飲品，茶茶小王子還帶來了超人氣的「抹茶霜淇淋」，以其入口即化、沁入腦門的絕佳口感推薦給讀者，抹茶控必試必愛上。現在確認開幕前三日，每日限量100組的抹茶霜淇淋買一送一優惠，讓每位前來的抹茶愛好者都能享受到這份難忘的美味，趕快把握時間衝了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言