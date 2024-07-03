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人氣抹茶「茶茶小王子」首登台北SOGO！開幕前3日「霜淇淋」買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／茶茶小王子提供
圖／茶茶小王子提供

抹茶控快來！人氣抹茶品牌「茶茶小王子」將於7月3日進駐台北SOGO忠孝館，更狂的是這是台北百貨業界的首家茶茶小王子分店，同步慶祝開幕，茶茶小王子特別在開幕首三日推出宇治抹茶霜淇淋系列買1送1限時優惠，估計會吸引眾多抹茶迷前來品嚐。

圖／茶茶小王子提供
圖／茶茶小王子提供

茶茶小王子的正宗抹茶自京都宇治市

「茶茶小王子」最早源自京都府宇治市，原為當地的吉祥物，後來以此為名開設抹茶飲品店，並於台灣首度展店。茶茶小王子的抹茶飲品選用堀井七茗園的高品質抹茶粉，這些抹茶粉來自宇治最古老的茶園「奧之山茶園」，確保每杯抹茶都能呈現正宗的京都風味。

首推抹茶霜淇淋開幕買1送1，抹茶控必試

除了經典的抹茶飲品，茶茶小王子還帶來了超人氣的「抹茶霜淇淋」，以其入口即化、沁入腦門的絕佳口感推薦給讀者，抹茶控必試必愛上。現在確認開幕前三日，每日限量100組的抹茶霜淇淋買一送一優惠，讓每位前來的抹茶愛好者都能享受到這份難忘的美味，趕快把握時間衝了。

圖／茶茶小王子提供
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京都 吉祥物 抹茶 買一送一 霜淇淋

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