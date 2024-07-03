布丁控開心嚐！ 85℃「花邊千層布蕾」爆紅來襲 Woosa「昭和布丁」限定開賣

甜點控注意了！ 時下超夯的千層布蕾，85℃也能吃到啦，千層布蕾上市後反應熱烈，一天最高賣出200多顆；Woosa屋莎洋食鬆餅屋則是暑假限定全新手工甜點「昭和布丁」，搭上香草冰淇淋與黑糖醬，甜蜜開吃！

有如花朵般美麗綻放的85℃「千層布蕾」，外層酥皮披上金黃色澤，一口咬下酥脆到會掉屑，中間的蛋塔餡口感軟綿滑嫩，蛋香濃郁，甜得恰到好處，讓大人或小孩忍不住一口接著一口嚐。

圖／85℃提供

千層布蕾造型獨特，份量比一般蛋塔大顆，單顆售價65元，4顆特價240元，全台有26家85℃每日限量販售，成為麵包坊最暢銷的第一名明星商品！

今年夏季，Woosa洋食鬆餅屋將推出全新手工甜點「昭和布丁」，「棉花糖冰淇淋口味」主打可愛獨角獸色澤的繽紛香草蘇打冰淇淋，搭配蛋奶香氣濃郁的布丁、苦甜適中的沖繩黑糖醬與鮮奶油融合；「經典蒙布朗口味」則搭配手工栗子泥與香草冰淇淋，淋上特製的沖繩黑糖醬，濃郁綿密。預計於七月中暑假期間和大家見面。

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

此外，中壢大江購物中心成立Woosa新分店，並且開幕期間即起至7/3，只要在中壢大江店拍照打卡上傳至社群，即贈送Woosa薯條乙份(附松露醬)，每日限量贈送。