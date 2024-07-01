星巴克買1送1！咀嚼控最愛「2款配料10元加購」 首推外送專屬「限定新飲品」鐵粉必喝
星粉必看！星巴克從7月的第一天就祭出「買1送1」寵粉，把握限定9小時今日揪開喝。此外，還有10元客製化加料優惠，以及外送平台專屬的人氣飲品嘗鮮好康，鐵粉請接著看下去吧！
⬤ 好友分享日
星巴克推出7/1一日限定「好友分享日」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲即享買一送一。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
⬤ 黑糖葛粉、杏仁豆腐10元加購
7/3至7/23，活動期間任一款冰飲，可以10元銅板價加購「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」。
⬤ 外送平台限定「焦糖奶香星享那堤」
星巴克「焦糖奶香星享那堤」自7/3起於外送平台foodpanda、foodomo限定販售，在焦糖風味那堤上倒入香綿細緻的焦糖奶油、淋上焦糖淋醬，尾韻還有咖啡獨特的烤核果香氣。7/3至7/9，於foodpanda點購特大杯享嘗鮮價139元（冷熱任選）；7/10至7/23，則是特大杯「第二件半價」優惠。而外送平台foodomo則於7/3至7/16推出外送限定特大杯139元優惠價。
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