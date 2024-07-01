星巴克買1送1！咀嚼控最愛「2款配料10元加購」 首推外送專屬「限定新飲品」鐵粉必喝

正宗日本抹茶冰淇淋2球只要50元！來自京都宇治的「伊藤久右衛門」抹茶專賣喜迎8週年，特別祭出長達一個月的「2球抹茶冰淇淋50元」優惠。此外，還有夏季限定「上生菓子可爾必思刨冰」，青蛙造型呆萌可愛，視味覺的雙重消暑一定要打卡。

2024-06-27 15:29