這次一定要吃到！7-11「統一布丁霜淇淋」重磅回歸 這四天「第2支半價」要把握

統一布丁霜淇淋強勢回歸！7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」回歸開賣，長年不敗的經典甜點「統一布丁」神還原，吃得到布丁香醇和滑順，焦糖香氣更是點睛之筆。還沒吃過的朋友一看到回歸的好消息都直喊要吃爆！

7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」強勢回歸再開賣。圖／7-ELEVEN提供

超商霜淇淋話題不斷！7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」自去年推出後即掀熱議，大人小孩都愛的「統一布丁」變身霜淇淋入口即化，經典的濃醇蛋奶香與焦糖令人欲罷不能。原預計於7/5才正式開賣，但有不少門市悄開跑，已有網友打卡分享「今天吃完了，好吃不甜膩」、「真的超好吃」。

值得一提的是，即日起至7/9之週五、六、日，凡憑icash2.0、icash pay支付，可享霜淇淋任選「第2支半價」，正好搭上「統一布丁霜淇淋」回歸，這次可別再錯過囉！