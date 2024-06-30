誰說夏天只愛芒果！手搖界果茶霸主CoCo「玫荔佳人」強勢回歸 加碼海島風「超好喝隱藏版冰沙」
夏天不只芒果！人氣連鎖手搖「CoCo都可」消暑必備果茶系「玫荔佳人」強勢回歸，荔枝與玫瑰香合奏淡雅滋味，絕對是荔枝控和咀嚼控的清涼聖品，還有「隱藏版」加碼登場，為今夏注入一股清新涼意。
手搖控照過來！除了芒果還有荔枝，手搖界果茶霸主「CoCo都可」的夏季代表強品「玫荔佳人」將於7/1回歸開賣，以特選玫瑰風味紅茶為底，搭配荔枝果肉與滑溜蜜香凍，香甜果肉與荔枝香氣撲鼻十分順口，花果香的雙重享受晉升愛美人士的必點手搖飲TOP1。建議選擇半糖，更能凸顯完美當季的荔枝香。
此外，CoCo加碼打造無酒精版的雞尾酒冰沙「鳳梨可樂達隱藏版」，主打海島風調酒精神，喝得到HPP鮮鳳梨、椰奶冰沙和鳳梨香椰果，來杯熱帶風情Chill一夏！亦可自由創作搭配萊姆酒、伏特加或琴酒，變身升級版喝法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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