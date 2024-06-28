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7-11「新台味草仔粿」太狂了！「綠豆泥＋芒果流心餡」網友搶買單 還有「蠟筆小新銅鑼燒」超無敵

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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現在超商還賣草仔粿！真的什麼都有賣，7-ELEVEN「新台味草仔粿」悄悄上架，小小一顆搭配精緻包裝很是顯眼，創新口味「綠豆泥＋芒果流心餡」超特別，傳統與現代口味的碰撞令人看了表示「包芒果真的有在酷」、「好狂喔」。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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小七冷藏新品你沒看錯！沒想到現在在便利商店就能買到「草仔粿」了，而且絕對是你沒吃過的「芒果流心餡」搭配「濃郁綠豆泥」，小小一個迷你size可愛無負擔，Q彈冰皮不黏牙，與夏日代表芒果的驚喜碰撞，超多人看了都直喊要買單。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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此外，還有日本來的「蠟筆小新巧克力風味銅鑼燒」，傲嬌表情的蠟筆小新包裝超值得一拍，綿密餅皮夾入厚實巧克力醬，一口一個剛剛好，由於甜度適合螞蟻人，建議搭配茶品享用。這麼多療癒甜點都在超商，享受銅板價下午茶超easy。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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7-ELEVEN 新台味草仔粿

販售通路：全台7-ELEVEN門市

建議售價：55元/件

7-ELEVEN 蠟筆小新巧克力風味銅鑼燒

販售通路：全台7-ELEVEN門市

優惠資訊：小零食指定品項任搭兩件8折、三件77折（原價39元/件）

優惠期間：即日起～2024/7/9

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7-ELEVEN 巧克力 甜點 芒果 蠟筆小新 超商

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