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宇治抹茶冰淇淋「2球50元」！抹茶名店「伊藤久右衛門」8週年 夏季限定「可愛青蛙刨冰」要拍爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宇治茶伊藤久右衛門粉絲頁
圖／宇治茶伊藤久右衛門粉絲頁

正宗日本抹茶冰淇淋2球只要50元！來自京都宇治的「伊藤久右衛門」抹茶專賣喜迎8週年，特別祭出長達一個月的「2球抹茶冰淇淋50元」優惠。此外，還有夏季限定「上生菓子可爾必思刨冰」，青蛙造型呆萌可愛，視味覺的雙重消暑一定要打卡。

圖／宇治茶伊藤久右衛門粉絲頁
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抹茶控筆記！炎炎夏日愛吃冰，來自日本京都的抹茶名店「伊藤久右衛門」為慶8週年，回饋推出外帶限定「2球抹茶冰淇淋」只要50元的超級好康，7/31前的平日統統適用（週六日及國定假日無販售）。每份提供一支湯匙，無提供蓋子和保冷袋，建議現買現吃最美味。

圖／宇治茶伊藤久右衛門粉絲頁
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不僅如此，伊藤久右衛門8週年還有可愛的夏季限定「上生菓子可爾必思刨冰」，由師傅手工製作的青蛙造型百香果內餡上生菓子，搭配夏季才有的可爾必思風味刨冰，酸酸甜甜又沁涼，消暑的同時還能被療癒，誰看了不直呼「好可愛」！

圖／宇治茶伊藤久右衛門粉絲頁
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宇治茶 伊藤久右衛門

地址：台北市中山區中山北路一段115號

營業時間：週一至四、日12:00-19:50；週五、六12:00-20:50

粉絲專頁：https://reurl.cc/LWOa5x

伊藤久右衛門 8週年優惠資訊

活動期間：即日起～7/31之平日（週六日及國定假日無販售）

優惠內容：外帶限定「2球抹茶冰淇淋50元」

備註：每份提供1支湯匙（加購為1元），無提供蓋子及保冷袋

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京都 冰淇淋 刨冰 抹茶 消暑

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