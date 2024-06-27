集「7」涼一夏！ 「七盞茶 x BT21」茶王茶后前進福隆沙雕季 「7七合照」抽消暑冰棒茶飲券

炎炎夏日好想清涼一下！ 人氣濃醇茶飲「七盞茶」的夏日系列活動必追，來到北海岸玩水、欣賞精采的福隆沙雕藝術季，還發現「七盞茶聯合BT21夏日明星派對」出現在沙雕展彩虹商店裡；整個7月份都是七盞茶的重頭戲，找到指定畫面「7/七/柒/Seven」拍照上傳，有機會抽到消暑冰棒茶飲券等好康哦！

●七盞茶、BT21前進「2024福隆沙雕藝術季」一起Hello Summer

夏天來到北海岸，除了玩水還有一項絕對不能錯過的活動，「2024福隆沙雕藝術季」打造了可愛度爆表的夏日明星派對，知名連鎖手搖飲「七盞茶」帶來兩款TOP商品，將攜手BT21一起在福隆Hello Summer！

圖／七盞茶提供

茶王「山萃烏龍冷泡茶」，是今年iTQi風味大獎產品，高海拔使茶葉降低苦澀，以手採保有茶葉的新鮮蜜香，清香回甘既不甜膩又能消暑；茶后「七盞紅萃冰棒$」，以阿薩姆搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，榮獲2022比利時iTQi風味大獎，將這款最經典的七盞紅萃飲品，製成消暑的冰棒，獨有滋味一試成主顧！

即日起至10/13福隆沙雕展活動期間，進駐沙雕展彩虹商店，能購得「山萃烏龍冷泡茶」(60元)、「七盞紅萃冰棒」(60元)，相關指定門市也同步販售七盞紅萃冰棒(士林旗艦店、淡水中正店、中山南西店、北區三民店)。

●「7七集氣」-七盞茶陪你涼一夏

整個7月都是人氣茶飲七盞茶的「本命月」，快把握酷夏活動，現在到全省門市購買七盞茶，完成指定合照上傳到七盞茶臉書，就有機會抽限量的冰棒與茶飲兌換券！

圖／七盞茶提供

即起至7/31，推出連續一個月的「7七集氣，七盞茶陪你涼一夏」活動，民眾只要手拿七盞茶的飲品，與全台有「7/七/柒/Seven」的景點或看板合照，並上傳至七盞茶臉書的貼文留言區，就有機會抽寵7好禮，絕對是最消暑活動。

這波特別準備了iTQi風味大賞飲品製作的「七盞紅萃冰棒」兌換券3張(共有10名)，還有連續一周7天的「七盞茗茶」兌換券(共有7名)。得獎的兌換券，僅供門市現場兌換，幸運兒將會在8/1(四)抽出、8/2(五)前公告。特別提醒，如果使用環保杯，請同步拍出明細。