IKEA「榴槤霜淇淋」7／1開賣！ 3大品種可選、最低20元 加碼披薩、菠蘿包統統有榴槤

連隔著螢幕都彷彿能聞得到！ IKEA夏日限定「榴槤季」再度登場了，這次共有3種不同品種的榴槤輪番上陣，7／1正式開賣，除了有香甜滋味的「榴槤風味霜淇淋」，還加碼披薩、菠蘿包統統有榴槤，絕對讓嗜吃榴槤的愛好者，感受到滿滿誠意！

IKEA榴槤風味霜淇淋，售價20元。圖／IKEA提供

夏日水果之王「榴槤風味」霜淇淋，曾在2021年首度推出，掀起熱議，於2024年7月1日將再度強勢推出「榴槤季」，更推出3種不同品種榴槤泥霜淇淋，7/1至7/14的「D888甘榜榴槤霜淇淋」有著偏甜口味，即便是入門者也能接受；7/15至7/28的「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」有著不膩口甜味及厚實綿密果肉；7/29至8/11壓軸登場的「D197貓山王榴槤霜淇淋」果泥細緻軟嫩，絕對讓你唇齒留香。

IKEA榴槤泥霜淇淋，售價45-85元。圖／IKEA提供

IKEA榴槤披薩，售價199元。圖／IKEA提供

此外，IKEA瑞典餐廳加碼推出2款由馬來西亞蘇丹王榴槤製成的熱食，「榴槤披薩」將牽絲起司與濃醇榴槤完美結合，鹹甜混合的滋味在口中交織更富有層次；「榴槤菠蘿包」外皮酥脆內餡綿密，搭配濃郁果肉與滑順內餡卡士達醬，榴槤味瞬間充斥味蕾。趁著炎炎假日，快到IKEA吹冷氣享受榴槤氣息吧！