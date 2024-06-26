終於盼到了！星巴克「指定飲品買1送1」陣容很可以 「5款星冰樂」領軍、一日限定快閃

星巴克指定品項買一送一！星巴克頻頻推出快閃優惠，本週五(28)將祭出一日限定「指定品項好友分享日」，由「5款星冰樂領軍」共15種飲品任選，超繽紛的新品「柚子葡萄風味星沁爽」也能買1送1喝起來。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克「指定品項好友分享日」來了！6/28一日限定，當日於11:00至20:00期間到星巴克全台門市購買2杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，即享買一送一。

本次活動品項包含芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、純濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂等5款星冰樂，以及特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、醇濃抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡等。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。

圖／星巴克提供

星巴克 指定品項好友分享日

活動時間：6/28 11:00-20:00

優惠內容：活動期間到星巴克全台門市購買2杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，即享買一送一