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不衝蛋塔了！「生乳界天花板」快閃台北 最強「鹽可頌霜淇淋」必打卡 超頂「生乳版牛栗」買2送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／京站時尚廣場粉絲頁
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不衝蛋塔衝這個！台中爆紅的人氣甜點麵包店快閃台北車站，不僅有看起來超可口的「鹽可頌霜淇淋」要打卡，還有「生乳版牛栗」、快閃限定「生乳千層捲」，甜點控全都暴動啦。

圖／京站時尚廣場粉絲頁
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擁有「生乳界天花板」之稱的生乳可頌專賣「牛頌 New Croissant」自台中北上快閃北車京站時尚廣場，高顏值甜點「鹽可頌霜淇淋」直接把甜筒換成超人氣鹽可頌，搭配帶有濃郁奶香的冰涼霜淇淋，口感豐富加倍滿足！還有快閃才有的「生乳千層捲」，有夏季限定芒果、濃郁可可2種口味，一口入魂好幸福。

圖／牛頌生乳可頌專賣粉絲頁
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圖／京站時尚廣場粉絲頁
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不僅如此，牛頌超強伴手禮「生乳版牛栗」更是祭出買2送1，爆餡生乳的魔力，一口一個順口到一不小心就嗑完整盒。而主打的各式口味「爆餡生乳可頌」也不容錯過，芋頭、可可、抹茶、芒果等口味統統有，不論是冰冰吃還是回烤都好推薦。台北快閃到7/31，記得安排時間走一趟滿足你的甜點胃囉。

圖／京站時尚廣場粉絲頁
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圖／京站時尚廣場粉絲頁
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牛頌 台北快閃店資訊

快閃日期：即日起～7/31

營業時間：10:00-21:30

地點：台北市大同區承德路一段1號B3（台北京站時尚廣場 B3手扶梯旁）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/newcroissant.tw

圖／牛頌生乳可頌專賣粉絲頁
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圖／京站時尚廣場粉絲頁
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京站 伴手禮 可頌 快閃店 甜點 芒果 霜淇淋

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