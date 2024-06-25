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3大果系手搖新品！ 大苑子「火龍果」、春陽茶事「胭脂芭樂」、康青龍「柑橘.蜜桃」 火紅聯名搶先喝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

今年夏天快來選一杯火紅飲品！ 3大人氣手搖飲料，除了紛紛祭出新品開喝，春陽茶事xYAMAMA首度跨界、康青龍力推暑假強檔國片，大苑子聯手RedBull推能量飲，快來一嚐水果系手搖飲的全新風味！

◎大苑子-火龍果系列

大苑子一直致力於推出當季鮮果飲品，六月炎夏精選來自彰化產區當季的盛產的火龍果，推出4款火龍果系列飲品，迎接夏日清涼風潮。其中「RedBull能量小火龍」以新鮮香甜火龍果汁搭配Redbull能量綿密氣泡，立即感受清涼消暑的暢快。

還有「百變火龍果冰沙」以新鮮火龍果製成綿密冰沙，再搭配Q彈的蘆薈，整杯口感層次超豐富；「火龍果翡翠」將火龍果與清香回甘的莫像綠茶結合，添加滑嫩愛玉增添口感；「甜橙火龍果」新鮮火龍果搭上春熙柳丁，同時喝到火龍果清甜與柑橘類特有香氣！

◎春陽茶事-胭脂芭樂系列

人氣手搖飲品牌「春陽茶事」自6/26驚喜推出全新期間限定「胭脂芭樂系列」飲品，更加碼找來台灣插畫家「YAMAMA」跨界合作，聯手推出4款療癒又可愛的限定手搖杯！

春陽茶事打造全新「胭脂芭樂系列」，選用彰化盛產紅心芭樂為基底推出2款飲品，「胭脂芭樂冰茶」以紅心芭樂結合嫩芽採摘萃玉綠茶，茶、果香一次滿足；「胭脂芭樂多多」除了結合國民飲料養樂多，並加入全新配料「脆玉晶球」，咀嚼口感十足。

同時，首度跨界合作「YAMAMA」插畫家，以「CHILL CHILL FOR LIFE」為概念，選用4種復古飽和色系有粉、黃、藍、綠，搭配不同童趣角色打造限定杯身與同款杯膜，讓人統統都想收！

◎春陽茶事-柑橘、蜜桃系列

「康青龍」與暑假強檔國片力作「愛的噩夢」跨界合作，打造兩款驚喜夏日清涼聯名新品，夢幻湛藍的「香愛這麼藍」以茉莉綠茶巧妙結合酸甜藍柑橘，與獨家配料香橙凍，入口迸發濃厚果香氣息；「愛到你想桃」嚴選蜜桃熬製成水蜜桃醬，保留細緻多汁的蜜桃果肉，與招牌金萱茶相互交織，再搭配啵彈寒天和新鮮蘋果片，完美比例打造戀愛酸甜滋味！

歡慶聯名新品上市，康青龍祭出好康優惠爽喝抗暑，即日起至7/16龍來訂線上點餐限定，領券即享「香愛這麼藍」兩杯折20元優惠，每人可領2張，領完為止。此外，即日起至7/31於龍來訂單筆消費滿189元，訂單即現折25元優惠！

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