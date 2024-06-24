全家「7月霜淇淋」新口味曝光！超人氣「午茉綠霜淇淋」回歸 再攜一全新口味消暑登場

全家7月霜淇淋口味曝光！每到月底都會掀起討論的全家新口味霜淇淋，據網友透露，7月口味是「芋頭牛奶霜淇淋」和手搖聯名款「午茉綠霜淇淋」，引發不少人熱議表示「芋頭太讚了」、「根本太期待」。

全家便利商店曾與「再睡5分鐘」跨界聯名「棉被午茉綠霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

最愛茶口味又來了！月底熱議話題「全家新口味霜淇淋」報到，網傳7月將迎來「芋頭牛奶霜淇淋」，以及與再睡5分鐘聯名的「午茉綠霜淇淋」回歸開賣，此消息一出就吸引網友目光與討論。不少人看到茶口味的回歸都十分期待，而芋頭牛奶口味則為全新推出，因此也有許多人躍躍欲試。

不過，實際新品霜淇淋口味仍以全家便利商店官方公告為準，屆時想必也會再推買一送一優惠，準備消暑開吃啦！