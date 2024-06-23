義美跟超商拚了！人氣組合「巧克力酥片霜淇淋」買1送1，還有2天快吃爆

霜淇淋買一送一！義美頻頻推出霜淇淋優惠，本次主推「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一，能夠一次吃到經典巧克力酥片、威化捲與濃郁霜淇淋的美好滋味。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

義美晉升霜淇淋強者，不時推出買一送一限時優惠，本週祭出「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一，以濃郁牛奶霜淇淋打底，搭配熱銷商品「黑巧克力酥片」和涮嘴「威化捲」，絕對不會出錯的組合一定要吃！本次活動到6/24，最後兩天要把握。

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此外，冰淇淋專賣「31冰淇淋」即日起推出「銅板價升級」優惠，6/30前購買小雙球冰淇淋加31元即可升級標準雙球，份量更足，吃起來更過癮又消暑。

圖／31冰淇淋提供

義美 巧克力酥片霜淇淋聖代買1送1

活動日期：即日起～6/24

售價：65元/杯

備註：限現售，每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止

門市查詢（需有霜淇淋圖案）：https://reurl.cc/jWje7q