好丘芒果季來了！新品貝果與夏季限定刨冰1次看，指定結帳再送鳳梨貝果

還沒時間去海邊嗎？好丘 GOOD CHO’S 「好丘芒果季」讓你用美食感受夏日海灘的愜意！全新推出的「芒果海灘厚醬貝果」和「芒果香草乳酪貝果」，還有清爽的刨冰，都是夏季必吃的美味，快來一探究竟吧！

圖／取自「好丘 GOOD CHO’S」臉書粉專

芒果海灘厚醬貝果

「芒果海灘厚醬貝果」以海灘為靈感，鹹味奶油乳酪抹醬呼應海水的味道，再搭配新鮮多汁的芒果切塊，讓你每一口都像海浪拍打在味蕾上。此外，還加入焦糖餅乾脆粒，口感豐富，如同踩在海灘上的細沙，帶來截然不同的美味體驗。

圖／取自「好丘 GOOD CHO’S」臉書粉專

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芒果香草乳酪貝果

「芒果香草乳酪貝果」則使用滑順的奶油乳酪，拌入馬達加斯加香草，模仿香草冰淇淋的味道，再加入經72小時低溫乾燥製成的台灣芒果乾，濃郁的芒果香氣讓你彷彿在品嚐不會融化的芒果香草冰淇淋。即日起至7月底，凡好丘會員在官網購買3顆芒果香草乳酪貝果，結帳輸入【𝐦𝐚𝐧𝐠𝐨𝟐𝟎𝟐𝟒】可加贈1顆柚子鳳梨貝果，且可累贈。

圖／取自「好丘 GOOD CHO’S」臉書粉專

夏季限定好丘「山系刨冰」

好丘全新2.0改版的「山系刨冰」，以日式刨冰體堆得比碗高出一倍，搭配新鮮水果和特色物料，綿密清涼，是消暑佳品。特別推薦「玉山日出」，以炙燒甜橙片代表太陽，搭配手工現打的鹹奶蓋，淋上自製冰釀鳳梨芒果醬，象徵日出照耀山區。內料有新鮮芒果、蜜漬芒果青、五色脆粒、芒果爆爆珠和台式軟糖，多層次口感，每一口都充滿驚喜。此款刨冰僅在信義店獨家販售。