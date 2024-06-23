排隊蛋塔爆「代購之亂」！熱潮未退 「巢屋」試開放買麵包顧客購買

全台掀起蛋塔熱潮，位於台北東區的蛋塔排隊名店「巢屋」出現代購亂象，對此店家特別發文回應，聲明沒有與任何業者合作代購、團購事項，並盡量調整和防範蛋塔「被代購買走」的情況發生，無奈道「不希望將來為了買蛋塔還要來實施蛋塔實名制」。

圖／巢屋粉絲頁

代購出手搶蛋塔！自蛋塔爆紅以來，知名烘焙坊「巢屋」持續湧現排隊人潮搶購蛋塔，而有代購嗅到商機引發爭議與亂象。經消費者向「巢屋」詢問後，店家發現有人會請「代排」來買蛋塔，使得真正想吃並花時間排隊的人買不到，為此店家特別聲明，目前北中南只有和四家烘焙品聯名出品（傑里麵包、野上麵包、莎士比亞烘焙坊、麥嵐綺麵包），未與其他業者合作代購、團購，即起會加以防範並落實購買新制。

目前，「巢屋」會於每日11:00發號碼牌（僅發一次），拿到號碼牌後依單據時間回到現場購買即可。此外，為讓現場購買麵包的顧客也能吃到蛋塔，將開放這幾天，不定時提供一批蛋塔供現客購買，每人限購兩顆。同時，店家再次表示，未來會因應情況做調整，建議可到巢屋粉絲頁查詢，了解最新購買方式。